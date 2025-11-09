Boris Savelev, fotógrafo ucraniano residente en Vigo: "Los vigueses siempre están alegres"

Boris Savelev, ganador del Premio PhotoEspaña 24, ha dedicado a la fotografía toda su vida. Su estilo es calificado por los entendidos en materia como "observador crítico".

Este ucraniano, que expuso su obra en el Museo Gaiás hasta el pasado 2 de noviembre, cuenta que se siente "demasiado mayor" para cambiar nada -en alusión a desempeñar otro trabajo que no pase por mirar la vida a través de un objetivo-. Sin embargo, la guerra le obligó a cambiar algo mucho más fuerte: Su patria.

Desde hace tres años reside en la ciudad olívica, y desde aquí, en donde se siente feliz, seguirá contando historias a través de la imagen

¿Cuánto tiempo llevan viviendo en España?

Muchas gracias por su atención. Vivimos en España desde marzo de 2022.

¿Y específicamente en Vigo?

En la hermosa ciudad de Vigo, desde hace tres años.

¿En qué momento decidieron que era hora de dejar Ucrania? ¿Han regresado desde entonces?

Mi esposa y yo dejamos Ucrania dos semanas después de que comenzara la guerra. Había intensos combates cerca de Kiev. La gente huía en pánico, salvando a sus mayores y a los niños. Nosotros estábamos en Chernivtsi. En ese momento, allí estaba tranquilo. Había muchos refugiados. Cedimos uno de nuestros apartamentos a refugiados. Nuestros amigos en España nos animaron a marcharnos. Y así tomamos la difícil decisión de irnos. No hemos vuelto a Ucrania desde entonces.

¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la fotografía? ¿Cómo describiría su estilo?

Llevo más de cincuenta años dedicado a la fotografía. Se puede leer más sobre mi trabajo en línea. Mi estilo fotográfico es lo que los críticos llaman “observador crítico”.

¿Pudo mantener su profesión y ganarse la vida en España? ¿Le resultó fácil en ese sentido?

Soy demasiado mayor para cambiar nada. Como he hecho durante la mayor parte de mi vida, me gano la vida vendiendo mis fotografías en todo el mundo, tanto a colecciones privadas como a museos.

¿Cómo surgió la oportunidad de exponer en el Museo Gaiás? ¿Qué significó para usted?

Mis actividades expositivas están gestionadas por el estudio Factum Arte, dirigido por Adam Lowe y con sede en Madrid. Después de ganar el Premio PhotoEspaña 24, mi exposición se trasladó a Santiago. Exponer en el Gaiás es un gran honor para mí. Es un momento muy prestigioso en mi carrera.

¿Qué podría contarnos sobre su exposición?

El 3 de noviembre de 2025 terminó la exposición, que duró cuatro meses. ¡Fue increíble! Un museo maravilloso, con un personal muy profesional y acogedor. Esta exposición presentó una retrospectiva de mi obra a lo largo de 50 años. Los colegas del museo nos comentaron que tuvo una gran afluencia de público.

Galicia también ha sido protagonista de esa muestra

Esta exposición incluía “Diario gallego”, 12 fotografías de nuestra vida en Galicia. Sigo fotografiando Galicia, que nos acogió y a la que hemos llegado a querer tanto.

¿Y qué hay de Vigo? ¿Cómo describiría a su gente?

¡Vigo es una ciudad maravillosa! Nos sentimos en casa desde el primer momento gracias a la gente que nos rodea. Son amables, serviciales y siempre alegres.

¿Quieren quedarse en Vigo o regresar a Ucrania?

Es una pregunta muy difícil. Simplemente estamos agradecidos a este país, a esta ciudad y a su gente.