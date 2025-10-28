Prime Video anuncia nueva temporada de una de sus series más vistas rodada en Galicia: "Ya está en marcha"

Galicia continúa siendo el plató principal de multitud de producciones españolas. Salas de cine y plataformas de streaming se hacen eco de la belleza de los paisajes gallegos y deciden trasladar su rodaje a la terriña. Algunos, lo hacen por segunda vez, como es el caso de una serie que, en su momento, arrasó en Prime Video. Tanto fue su éxito, que Mediaset la incluyó en el catálogo internacional de Mediterráneo Mediaset España Group.

Hablamos de la serie Punto Nemo, que ya ha comenzado el rodaje de su segunda temporada, tal y como ha avanzado Prime Video en sus redes sociales. Las Rías Baixas volverán a ser protagonistas de la serie, junto a diferentes lugares de Portugal y, también, de las islas Canarias.

Nueva temporada de Punto Nemo

Prime Video ha confirmado el inicio del rodaje de la segunda temporada de Punto Nemo, la serie de suspense y ciencia ficción que regresa tras el éxito de su primera entrega. La producción, que ya ha comenzado a grabarse en Galicia, continuará su recorrido en distintas localizaciones de Portugal y las Islas Canarias.

Tras su indudable éxito el pasado marzo en Prime Video, esta serie producida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, en colaboración con el apoyo de la Xunta de Galicia y la cadena portuguesa RTP, ya está de nuevo en acción.

El reparto principal vuelve a estar encabezado por un elenco destacado que incluye a Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, entre otras nuevas incorporaciones que iremos descubriendo poco a poco.

Una de las grandes novedades llega detrás de las cámaras: Álex Rodrigo, conocido por su trabajo en La Casa de Papel, se incorpora como director y también participa en la escritura del guion junto a David Muñoz, Carlos Molinero y Paula Sánchez.

La segunda temporada de Punto Nemo se estrenará próximamente en exclusiva en Prime Video para los suscriptores de España y Portugal.

Sinopsis de la serie

La segunda temporada de Punto Nemo lleva la tensión a otro nivel. Tras la explosión del laboratorio ruso, los pocos supervivientes deberán enfrentarse a una isla donde la falta de recursos, los restos de antiguos experimentos soviéticos y la presencia de extrañas criaturas híbridas ponen a prueba su resistencia. A ello se suma la amenaza de un virus de origen extraterrestre con el potencial de propagarse por todo el planeta.

Rodada principalmente en Galicia -en diferentes lugares de las Rías Baixas- con localizaciones adicionales en Portugal y Canarias, Punto Nemo combina el misterio y la ciencia ficción con una fuerte conexión con su entorno y con el gallego y el portugués en su narrativa.