Nigrán (Pontevedra) reabre su cine tras 11 años de la última proyección, "La isla mínima"

Hace 11 años, el cine del centro comercial A Ramallosa, en Nigrán, proyectaba una película por última vez. Se trataba de la premiada "La isla mínima", largometraje que se volverá a proyectar como símbolo, precisamente, de la reactivación de esta sala de proyecciones.

El Consistorio de Nigrán adquirió en propiedad el cine el pasado mes de septiembre. Lo hizo por un importe de 61.500 euros, y ahora la sala, en colaboración con el Cine Club Val Miñor Alice Guy, retomará su funcionamiento donde lo dejó: Con la proyección de "La isla mínima", ganadora del Goya a Mejor Película, el próximo 30 de octubre, a las 20:00 horas.

Por su parte, el Cine Club Val Miñor trasladará a estas instalaciones su sede tras seis años en el Auditorio Municipal de Nigrán. "Con esta proxección queremos subliñar a reapertura deste cine como novo epicentro da programación cultural do municipio", explicó el alcalde, Juan González.

Por otro lado, el viernes 31, Día de la Enseñanza, se proyectará en la misma sala un corto documental de la serie "Nigrán na memoria".

El cine, de 419 metros cuadrados, está compuesto de dos salas dotadas de 160 butacas cada una. El objetivo del ente local es unir ambos espacios para hacer uno solo pero más versátil. "Será o verdadeiro Auditorio Municipal que Nigrán precisa", indicó González, que incluyó en los presupuestos una partida de 500.000 euros, procedente de Europa, para esta transformación.