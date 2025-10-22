Galicia en la gran pantalla: arranca el rodaje del crimen múltiple ocurrido en Nigrán (Pontevedra) en 1994

Comienza el rodaje en Galicia del thriller de Atresmedia Cine 'A morte nos teus ollos', dirigido por Guillermo de Oliveira Atresmedia Cine

Galicia vuelve a la gran pantalla, y esta vez a manos del director vigués Guillermo de Oliveira para dar voz a un crimen múltiple ocurrido en Nigrán (Pontevedra) en los años 90. Este thriller inspirado en hechos reales, producido por Atresmedia Cine, Sideral y Sétima, llegará a los cine como 'A morte nos teus ollos'.

El rodaje tendrá lugar durante 6 semanas en Vigo y otros municipios de la provincia de Pontevedra, tal y como han avanzado desde Atresmedia Cine. Oliveira se sumerge en este proyecto después de otros éxitos, como el multipremiado cortometraje 'Sauerdogs' y del documental nominado al Goya 'Desenterrando Sad Hill'.

Película inspirada en un hecho real

Galicia vuelve a convertirse en escenario cinematográfico con A morte nos teus ollos, el primer largometraje de ficción del director gallego Guillermo de Oliveira. En esta ocasión, el cineasta se sumerge en el thriller policíaco con un 'noir gallego', caracterizado por su tono autoral y una narrativa inspirada en hechos reales.

La película, que ya ha iniciado su rodaje en diferentes municipios de las Rías Baixas, cuenta con un guion firmado por el propio Oliveira junto a Miguel Barros (Tratamos demasiado bien a las mujeres).

Durante las 6 semanas de rodaje, la provincia de Pontevedra será el escenario donde dos policías corruptos, interpretados por Pepe Lorente (Goya al mejor actor revelación por La estrella azul) e Iván Marcos (El centro), se ven atrapados en una espiral de violencia que les lleva a cometer una atrocidad.

Tal y como informan desde Atresmedia, según su director, "'A morte nos teus ollos' habla de la familia. Del que la tiene, del que la quiere, del que la ha perdido y del que la rechaza. Es el origen de todo lo bueno y de todo lo malo, el principio y el fin de cuánto sucede a los personajes. Y a la vez la película es un retrato de unas dinámicas de poder donde la violencia y el dinero son moneda de cambio".

Producida por Atresmedia Cine, Sideral y Sétima, con participación de Atresmedia y Netflix y el respaldo del ICAA y AGADIC, A morte nos teus ollos promete ser una de las apuestas más potentes del cine español. La distribución correrá a cargo de Buena Vista International.

Sinopsis de A morte nos teus ollos

Aunque la trama se desarrolla como ficción, el relato cuenta uno de los episodios más estremecedores de la crónica negra gallega: el cuádruple crimen de Nigrán, ocurrido en 1994, cuando los dos agentes asesinaron a sangre fría a una familia para hacerse con una importante cantidad de dinero.

Deza, un exagente de la Policía Nacional apartado del cuerpo desde hace 3 años, lucha por reconducir su vida y recuperar a su familia. Sin embargo, su frágil situación da un giro cuando Estrada, un agente corrupto, le propone participar en un atraco.

La idea consistía en robar a un empresario de la zona. Pero el plan, lejos de salir como esperaban, se descontroló por completo, y acabó siendo un crimen múltiple en el que un total de 4 personas fueron asesinadas.

Residencia de Guillermo de Oliveira

Este largometraje que ya es una realidad, comenzó como el proyecto de Guillermo de Oliveira en las Residencias de la Academia de Cine, con las que tratan de "proporcionar a cineastas emergentes y profesionales los soportes y medios necesarios para desarrollar proyectos audiovisuales relacionados con Madrid".

En palabras del director: "A morte nos teus ollos es una historia real. En enero de 1994 dos agentes del cuerpo nacional de policía de Vigo asesinaron a pocos metros de mi propia casa en Nigrán a un empresario, a su mujer, a su hija mayor y a la empleada del hogar. Todo para hacerse con un miserable botín de 20 millones de pesetas".

Prosigue: "A lo largo de las semanas posteriores al crimen se escribió mucho sobre el asesinato: 18 horas de secuestro y extorsión de las que dos hijos salieron con vida y pudieron dar la voz de alarma. Pero poco o casi nada se ha dedicado a aquellas semanas previas. Las semanas que desencadenaron el giro al infierno de los dos agentes".