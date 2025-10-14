Lalín (Pontevedra) se convierte en plató de cine con el rodaje de 'O pesadelo das vacas' Xunta de Galicia

Lalín acoge estos días el rodaje de la ópera prima de Rafa de los Arcos, O pesadelo das vacas, de la productora Matriuska, que cuenta con una subvención de la Xunta de 280.000 euros.

La película se rodará en la comarca de Deza, y además de Lalín, que será el centro neurálgico, también hay localizaciones también en Silleda y Rodeiro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha desplazado hasta la localización, donde ha sido recibido por el propio de los Arcos y el productor Daniel Froiz.

A la visita también ha asistido el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quien ha destacado que la provincia es un "plató magnífico".

La trama de la cinta gira alrededor de Celia, una mujer que se enfrenta a un camino complejo, con una familia desestructurada y en un ambiente hostil en el que tendrá que encontrar su espacio. Al mismo tiempo, el filme reflexiona sobre la violencia y las pisadas que deja en las familias de las personas que la ejercen.