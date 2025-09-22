El festival más friki de Vigo bate récords en su primer fin de semana

El equipo del GFFF, durante la inauguración de la novena edición GFFF

El festival más friki de Vigo ha empezado por todo lo alto. El Galician Freaky Film Festival (GFFF) ha arrancado su novena edición con un fin de semana de récord, tras registrar una asistencia histórica para el evento.

El festival abrió el viernes 19 con una doble sesión de películas de mad doctors, la temática central de esta edición. Se agotaron todas las entradas para disfrutar de Young Frankenstein y Bride of Re-Animator en la sala más grande de los Cines Tamberlick.

El coloquio posterior con el experto en efectos especiales Ricardo Spencer puso el broche de oro a la jornada, permitiendo descubrir los trucajes y maquillajes que hicieron de estos filmes clásicos inolvidables.

Por otro lado, el festival paralelo dedicado al público infantil, Pequefreak, ha vivido este año su edición "más ambiciosa y exitosa". Como recuerda la organización, este año se amplió a dos jornadas y las dos sesiones colgaron el cartel de completo, así como los talleres de efectos especiales.

Además, el GFFF ha tenido la suerte de contar con la presencia del director Rintaro Uekara y del músico Daisuke Niitome, que vinieron desde Japón para presentar su cortometraje Mackerel-man, reforzando así su dimensión internacional.

Tras un primer fin de semana de éxito, el GFFF 2025 continúa su programación del 23 al 27 de septiembre en la Plaza Elíptica, con más proyecciones de cortometrajes internacionales, charlas, exposiciones y actividades especiales.