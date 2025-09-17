La historia de los represaliados en San Simón (Pontevedra) llega al Festival de Cine de San Sebastián

Uno de los eventos más importantes del audiovisual español, sino el que más, comienza en apenas dos días. Este viernes será el pistoletazo de salida del Festival de Cine de San Sebastián, cuya programación solo cuenta con un título en gallego: San Simón, la última película de Miguel Ángel Delgado.

El filme que recuerda la historia de los represaliados en el campo de concentración de la isla ubicada en plena Ría de Vigo, además, se estrenará en esta cita en la sección Made in Spain el próximo 25 de septiembre. Con una semana de antelación, la productora ha desvelado su tráiler oficial.

La historia de San Simón se sitúa en octubre de 1936. El régimen de Franco crea más de 300 campos de concentración por toda España, entre los que destaca San Simón por su insularidad.

El franquismo convierte el antiguo lazareto en un lugar de muerte donde los prisioneros sufren la represión, rodeados de una belleza abrumadora. Siete años más tarde, un preso de la isla recuerda la historia de los hombres y las mujeres que sufrieron represión en este enclave de la costa gallega.

Desde el punto de vista de los represaliados

Durante los siete años que estuvo activa, casi 6.000 personas de toda España pasaron por la isla. "La historia de los campos no supone únicamente una crónica negra, también nos obliga a preguntarnos sobre la vigencia de conceptos como democracia, dignidad, libertad o derechos humanos", ha indicado el director.

La película, cuya narración parte del punto de vista de las víctimas, se rodó en la localización original donde tuvieron lugar los acontecimientos en San Simón. Ahora bien, para filmar los interiores el elenco se trasladó a la ETEA de Vigo, al Convento de Santa Clara de Pontevedra y A Cova da Moura en el conceyo de Cenlle, entre otras localizaciones.

El elenco de San Simón mezcla actores y actrices profesionales con otros sin experiencia previa. Entre ellos están Flako Estévez, Alexandro Bouzó, Guillermo Queiro, Ana Fontenla, Mª del Carmen Jorge, Manuel F. Landeiro, Lucía Amarelle, Javier Varela, Tatán, Darío Fernández o Andrés Giráldez.

Además, entre los miembros del equipo artístico y técnico destaca la participación de hijos y nietos de presos de San Simón. Todos estos están dirigidos por Miguel A. Delgado, para el que San Simón es su quinta obra cinematográfica.