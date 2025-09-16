El impacto de los Premios Feroz en Pontevedra: la gala generó 33,5 millones de euros

Los eventos culturales también generan riqueza. Así lo demuestra el balance económico de los Premios Feroz 2025 presentado este martes en el Concello de Pontevedra, que calcula un impacto positivo de 33,5 millones de euros.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el responsable de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), Fernando de Luís-Orueta, han sido los encargados de presentar estos datos en rueda de prensa —un día después del arranque de la programación de la edición de 2025 tras anunciar a Morris como uno de los cuatro presentadores de la gala—.

Según los datos ofrecidos en su comparecencia, el impacto económico y mediático de los Feroz 2025 en Pontevedra "refuerza el posicionamiento de la ciudad" como sede de grandes eventos culturales y como "destino de referencia" en el mapa audiovisual español.

El alcalde ha subrayado que este éxito "no es fruto de la casualidad", sino de una "apuesta política" decidida por la cultura como "evento de carácter social y herramienta de promoción urbana".

Fernández Lores ha destacado también la repercusión directa en el empleo y la economía local, con beneficios que se extienden más allá de la ciudad, alcanzando a las Rías Baixas y a toda Galicia.

Por su parte, Fernando de Luis-Orueta ha detallado que la imagen de Pontevedra alcanzó un valor mediático estimado en 33,5 millones de euros. Esta cifra incluye la cobertura en medios de comunicación, la conversación en redes sociales y las campañas promocionales.

En total, como recoge Europa Press, se registraron más de 1.800 noticias relacionadas con los Feroz en más de 87 medios, con una audiencia acumulada superior a los 5.000 millones de impactos.

Repercusión en redes sociales

En el ámbito digital, los Feroz 2025 generaron más de 3.600 menciones en redes sociales, alcanzando a más de 15 millones de usuarios. Además, la retransmisión televisiva de la gala -emitida por primera vez en La 2 de TVE y RTVE Play- se convirtió en la más vista de la historia de estos premios, con 2.120.000 espectadores únicos.

La ceremonia logró una cuota de pantalla del 3,11% y una audiencia media de 327.000 espectadores. El especial de la Alfombra Roja, emitido en directo por el canal de YouTube de los Feroz, sumó más de 27.000 visualizaciones.

La cobertura informativa el día de la gala movilizó a 171 periodistas acreditados, mientras que otros 122 miembros de AICE participaron como jurado y asistentes al evento. El photocall y las entrevistas atrajeron a todas las estrellas y premiados de la noche, reforzando la visibilidad del evento.

Importancia de la programación paralela

La programación paralela también jugó un papel clave en la dinamización cultural de la ciudad. En total, se celebraron 17 proyecciones de películas y series, cuatro clases magistrales, una mesa redonda y la visita de 32 cineastas y expertos del sector. La asistencia media a estas actividades fue del 90%.

El balance presentado no solo pone en valor la repercusión mediática de los Feroz, sino que consolida la imagen de Pontevedra como "una ciudad hospitalaria" y "comprometida con la industria audiovisual". Según han destacado, la repercusión mediática es "sobresaliente".