Marián Mouriño y Touriñán visitan A Fouteza en Vigo: "É un entorno moi celeste para min"

Este sábado, la Televisión de Galicia (TVG) emitió un nuevo episodio de 'A miña gran cidade' con un derbi gallego muy particular. Los protagonistas fueron el actor y humorista deportivista Xosé Antonio Touriñán y Marián Mouriño, presidenta del Celta desde 2023.

En esta ocasión, Mouriño ejerció de guía y llevó a Touriñán a descubrir distintos rincones de Vigo. La visita no fue sencilla, ya que el de Culleredo (A Coruña) no dudó en sacar su vena blanquiazul a la mínima oportunidad.

Una de las paradas fue la ciudad deportiva de A Fouteza, donde Touriñán reconocía: "Síntome moi nervioso, porque é un entorno en principio hostil para min. É un entorno moi celeste", bromeaba.

Durante la visita a las instalaciones, ambos protagonizaron un reñido partido de futbolín que sirvió como "mini derbi" con el humor como gran aliado. "Como nos piquemos, botamos aquí o día", advertía Touriñán entre risas.

El recorrido continuó en el Museo del Celta, donde el cómico mostró cierta ironía al iniciar la visita: "A ver que teñen…". Finalmente, Mouriño le obsequió con una camiseta del Celta personalizada en la tienda oficial del club, a lo que Touriñán replicó regalándole la camiseta del 25 aniversario del Dépor con su nombre.

El programa culmina con la incógnita de si el actor decidirá quedarse tres días en Vigo para conocer más de la ciudad. ¿Lograría María Mouriño convencer a un deportivista de corazón como Touriñán?