Estos cines de Vigo ofrecerán un pase especial de 'Romería'

Romería, la película dirigida por Carla Simón y grabada en gran parte en Vigo, contará con un pase especial este martes, 9 de septiembre, en los Cines Yelmo de Travesía.

La proyección tendrá lugar en la sesión de las 19:50 horas y, posteriormente, habrá un coloquio con la actriz viguesa Marina Troncoso, que forma parte del reparto interpretando a la abuela de la protagonista, en el que compartirá su experiencia en el rodaje y responderá a las preguntas de los asistentes.

Romería es una de las tres películas que optan a representar a España en la próxima gala de los Oscar, en 2026, y se estrenó en cines el pasado 5 de septiembre.