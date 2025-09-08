Estos cines de Vigo ofrecerán un pase especial de 'Romería'

Estos cines de Vigo ofrecerán un pase especial de 'Romería'

Audiovisual

Estos cines de Vigo ofrecerán un pase especial de 'Romería'

Además de la proyección de la película dirigida por Carla Simón y rodada en Vigo, contará con un coloquio con la actriz viguesa Marina Troncoso, que forma parte del reparto

Información relacionada: Vigo acoge el preestreno de una de las películas del año, 'Romería': "Tenía algo místico rodar en Vigo"

Publicada

Romería, la película dirigida por Carla Simón y grabada en gran parte en Vigo, contará con un pase especial este martes, 9 de septiembre, en los Cines Yelmo de Travesía.

Dos películas con raíces gallegas, entre las candidatas para representar a España en los Oscar

La proyección tendrá lugar en la sesión de las 19:50 horas y, posteriormente, habrá un coloquio con la actriz viguesa Marina Troncoso, que forma parte del reparto interpretando a la abuela de la protagonista, en el que compartirá su experiencia en el rodaje y responderá a las preguntas de los asistentes.

Romería es una de las tres películas que optan a representar a España en la próxima gala de los Oscar, en 2026, y se estrenó en cines el pasado 5 de septiembre.