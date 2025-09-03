El festival más friki de Vigo homenajeará al "vigués que caminó con las estrellas" de Hollywood

Pedro Alonso, María Castro o Antonio Durán 'Morris' son algunos de los actores vigueses más reconocidos por sus vecinos. Muchos otros pasan desapercibidos, como es el caso de Luis Bar Boo, uno de los rostros imprescindibles del spaghetti western que será homenajeado en la próxima edición del Galicia Freaky Film Festival.

Luis Bar Boo es un actor y especialista nacido en Vigo en 1927. Inmortalizado como "el Rojo" en el clásico Conan, el Bárbaro, Bar Boo compartió pantalla con grandes estrellas del cine a lo largo de su carrera. Clint Eastwood, Kirk Douglas, Sean Connery o Arnold Schwarzenegger fueron algunos de los privilegiados de trabajar con el vigués.

El homenaje incluirá la proyección de Conan, el Bárbaro el martes 23 de septiembre a las 22:00 horas en los cines Tamberlick. Antes de la película, se celebrará un coloquio en la sala Ap'ostrophe.arte, bajo el título “Luis Barboo: o vigués que camiñou coas estrelas”.

La charla estará conducida por el escritor y cineasta vigués Josiño Araujo y la subdirectora del GFFF, Miriam P. Álvarez, que están trabajando en un documental sobre su figura.

Un vigués entre las estrellas

Luis Barboo formó parte de una familia con gran peso en la historia de la ciudad. Su padre, Pepe Bar, fue uno de los impulsores de la fusión que dio lugar al Real Club Celta de Vigo. Además, su hermano, Xosé Bar Boo, fue un destacado arquitecto responsable de obras emblemáticas de la ciudad como el Policlínico Cíes.

Barboo comenzó su carrera artística como acróbata y especialista en Madrid, y pronto entró en el mundo del cine. En 1963, participó en Sandokán, el magnífico y, un año más tarde, debutó como actor secundario en uno de los western más recordados de la historia del cine: Por un puñado de dólares, de Sergio Leone y donde compartió pantalla con Clint Eastwood.

Durante las siguientes tres décadas, Barboo participó en casi 150 películas, muchas de ellas pertenecientes al género spaghetti western, donde interpretó villanos y secundarios de acción gracias a su imponente presencia física y a una muy característica cicatriz en la cara.

Luis Barboo en 'Conan, el bárbaro' GFFF

Así, llegó a trabajar con actores de la talla de Bud Spencer, Lee Van Cleef, Raquel Welch, Christopher Lee, o sus amigos y compañeros Frank Braña y Aldo Sambrell.

En los años 70 también formó parte del llamado fantaterror español. Apareció en filmes de Amando de Ossorio, Jesús Franco, Paul Naschy o Juan Piquer Simón, como Las garras de Lorelei, El retorno del hombre lobo o El misterio en la isla de los monstruos.

Su particular rostro lo convirtió en un habitual de las escenas de acción más intensas, muriendo una y otra vez en pantalla: a tiros, atravesado por flechas de ballesta, víctima de explosiones, desprendimientos de tierra, infartos, latigazos, quemado vivo o atravesado por una espada.

Premio Luis Barboo

Por eso, el homenaje concluirá con la entrega del nuevo Premio Luis Barboo, que se otorgará al actor secundario más sufrido de la Sección Oficial. El galardón se fallará el 27 de septiembre durante clausura del GFFF.

Con este homenaje, el GFFF busca reivindicar la figura de Luis Barboo, así como poner en valor el trabajo de los especialistas y actores secundarios, profesionales esenciales que muchas veces quedan en el anonimato, a pesar de ser fundamentales para la magia del cine.