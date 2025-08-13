Vuelve a Vigo Pequefreak, el festival de cine más divertido para los pequeños de la casa

El Galician Freaky Film Festival acaba de anunciar una nueva edición del Pequefreak - Mi primer festival, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en el C.C. Plaza Elíptica. Se trata de un evento único en el entorno de Vigo en el que los niños pueden disfrutar de la experiencia de vivir su primer festival de cine.

Este año los más pequeños podrán disfrutar de una selección oficial de cortometrajes pensados por y para ellos. En concreto, serán un total de tres bloques de proyección, conformados por 20 cortometrajes llegados de países como Lituania, Japón, Canadá, Francia o Corea del Sur, con presencia también de cortometrajes hechos en Galicia.

Del total de obras, 12 serán vistas por primera vez por la audiencia del Pequefreak ya que 2 serán premiers mundiales, 3 se estrenan en España y 7 en Galicia.

El festival contará también con la celebración del taller de efectos especiales prácticos impartido por el artista Ricardo Spencer. Las inscripciones para participar pueden reservarse para el sábado 20 o el domingo 21 y están ya disponibles en la web del festival.

Como novedad para esta edición, el Pequefreak contará con un jurado formado por pequefreaks de entre 9 y 11 años, los cuales entregarán el nuevo Gran Premio Pequefreak que se otorgará al cortometraje infantil más freak. Los interesados en formar parte de este especial jurado pueden inscribirse en la web del festival hasta el próximo 22 de agosto.