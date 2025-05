Pistoletazo de salida en Tui (Pontevedra) para el Festival Internacional de cine Play-Doc

El Festival Internacional de cine Play-Doc ha inaugurado este miércoles en Tui (Pontevedra) su 21ª edición. El Teatro Municipal ha vuelto a acoger este acto, al que han asistido los directores del festival, Sara García y Ángel Sánchez, que han estado acompañados del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, entre otros.

Como resalta la organización en un comunicado de prensa, todos los asistentes han resaltado la importancia de la existencia de un festival con un programa tan cuidado y con una trayectoria tan exitosa. Además, todos han celebrado que Play-Doc haya conseguido convertirse en un referente internacional y en un punto de encuentro para cineastas.

"Festivales como Play-Doc contribuyen al impulso del audiovisual gallego al convertirse en un importante escaparate tanto para cineastas ya consolidados como para los que están emergiendo y buscan promocionar su trabajo", ha expresado el conselleiro de Cultura, que ha recordado que el Gobierno autonómico aporta al festival una dotación de 48.265 euros.

Tras las intervenciones ha tenido lugar Traspielas, de la cantautora gallega Su Garrido, un espectáculo multidisciplinar que parte de cantos tradicionales para explorar nuevas formas escénicas.

Posteriormente, se ha proyectado la primera película del festival, Quieres salir puedes entrar, un retrato singular del poeta Carlos Oroza en el centenario de su nacimiento, que abre la sección competitiva de Galicia. Dos propuestas que marcan el tono de esta edición: diálogo entre pasado y presente, formas populares y lenguajes contemporáneos.

Primera jornada: este jueves

Este jueves a las 11:00 horas continuará la competición Galicia, con la proyección de Deuses de Pedra de Iván Castinñeiras. A las 21.30h será el turno de Maroun, regresa a Beirut de Feyrouz Serhal.

Las proyecciones de la competición internacional comenzarán a las 16:30 horas con Bongaloch de Ben Rivers. Una hora más tarde, en el Seminario Menor de Tui, comienzan las proyecciones dedicadas al cineasta Michael Roemer con la película Dying. A las 19.30h se proyectará su largometraje Pilgrim Farewell.

Este jueves también darán comienzo algunas de las proyecciones dedicadas al cineasta Monte Hellman con The shooting y Ride in the Whirlwind, ambas en el Teatro Municipal de Tui, a las 18.30h y a las 22.30h. Por último, dará comienzo la retrospectiva dedicada a la Film Heritage Foundation con la proyección de la película de Nirad Mahapartra, Maya Miriga.