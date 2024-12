El periodista gallego Xabier Fortes denuncia un "intento de coacción" por parte de la pareja de Ayuso

El periodista gallego Xabier Fortes ha denunciado en un comunicado publicado en sus redes sociales un "intento de coacción" por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el pontevedrés se refiriese a Alberto González Amador como "autor confeso de fraude fiscal".

Según explica en el comunicado, Fortes recibió el pasado jueves, 5 de diciembre, un burofax "pocos minutos antes de empezar a presentar el programa 'La Noche en 24 horas'", que se emite en el Canal 24 horas de Televisión Española, en el que el abogado de González Amador le comunicaba "un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a su patrocinado".

Según el periodista gallego, el abogado de la pareja de Ayuso "justifica" esa querella, que se amplía a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo, en el hecho de que en el programa que presenta y dirige Fortes se hayan referido a su defendido como "autor confeso de un fraude fiscal".

"No deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública'", ha recordado Fortes.

El defraudador confeso Alberto González Amador me avisa de una querella por llamarle defraudador confeso. Lo explico en esta nota. Ahí lo dejo:) pic.twitter.com/05xxXoFBOP — Xabier Fortes (@xabierfortes) December 9, 2024

"Evidentemente me reafirmo, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la Fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo", ha asegurado para añadir a continuación que no encuentra "otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como 'defraudador confeso' a alguien que confiesa ser un defraudador".

Fortes ha avanzado que prevé remitir un escrito de amparo al Colegio de periodistas de Galicia, del que es asociado, y al Consejo de Informativos de TVE, ante lo que considera "un intento de coacción" para "impedir" realizar su trabajo profesional.

"En 36 años de profesión no he sido denunciado ni por supuesto condenado ni siquiera obligado a realizar una sola rectificación a resultas de mi trabajo", ha concluido el periodista.