De la Bienal Terras Gauda a las rutas del vino: dos diseños llevarán la imagen de Galicia por el mundo

Los diseñadores gráficos Ajubel y Helena Moreno son los ganadores del concurso convocado por Turismo de Galicia y la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón para elegir la imagen de la Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia de 2027 y 2028, respectivamente.

Ambos creadores, que habían sido finalistas de la Bienal, se han impuesto en un certamen al que concurrieron 65 carteles procedentes de ocho países de Europa, Asia, América y Oceanía.

Cada uno recibirá un premio de 5.000 euros por su propuesta, que servirá para promocionar las actividades enoturísticas de las cinco denominaciones de origen gallegas: Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.

La selección corrió a cargo de un jurado presidido por la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita Urgoiti, e integrado también por los diseñadores Emilio Gil, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, y Pep Carrió.

La Primavera de Portas Abertas ofrece cada año visitas a bodegas, degustaciones, catas y actividades culturales en las comarcas vitivinícolas gallegas. En la edición de 2026 participaron 59 bodegas y se programó cerca de un centenar de actividades durante los meses de mayo y junio.