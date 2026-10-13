Diseños de Ajubel y Helena Moreno.

Diseños de Ajubel y Helena Moreno. Cedidos

Cultura

De la Bienal Terras Gauda a las rutas del vino: dos diseños llevarán la imagen de Galicia por el mundo

Los artistas Ajubel y Helena Moreno firman los carteles de la Primavera de Portas Abertas de 2027 y 2028, tras ser seleccionados entre propuestas internacionales

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Los diseñadores gráficos Ajubel y Helena Moreno son los ganadores del concurso convocado por Turismo de Galicia y la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón para elegir la imagen de la Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia de 2027 y 2028, respectivamente.

Ruta do viño do Ribeiro

Ambos creadores, que habían sido finalistas de la Bienal, se han impuesto en un certamen al que concurrieron 65 carteles procedentes de ocho países de Europa, Asia, América y Oceanía.

Cada uno recibirá un premio de 5.000 euros por su propuesta, que servirá para promocionar las actividades enoturísticas de las cinco denominaciones de origen gallegas: Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.

La selección corrió a cargo de un jurado presidido por la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita Urgoiti, e integrado también por los diseñadores Emilio Gil, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, y Pep Carrió.

La Primavera de Portas Abertas ofrece cada año visitas a bodegas, degustaciones, catas y actividades culturales en las comarcas vitivinícolas gallegas. En la edición de 2026 participaron 59 bodegas y se programó cerca de un centenar de actividades durante los meses de mayo y junio.