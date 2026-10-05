Una logopeda gallega crea una editorial infantil para hablar de autismo y salud desde la infancia

Tras más de 16 años trabajando como logopeda y frente al Centro Lingoreta, la gallega Diana Lameiro ha decidido dar un paso más allá y ha creado la Editorial Infantil Lingoreta. Se trata de un nuevo proyecto con el que abordará desde la literatura infantil realidades relacionadas con la salud, la educación y el bienestar.

Las historias publicadas bajo este sello estarán pensadas para niños, familias y profesionales. Abordarán cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias, que "no siempre son fáciles de explicar a los más pequeños".

Por ejemplo, su segundo título ,'Una tarde en tus zapatos', estará dedicado a dar a conocer el autismo y la diversidad a los niños. La presentación oficial del libro ha tenido lugar este lunes a las 19:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Y es que aunque la Editorial Infantil Lingoreta nace en Galicia, el objetivo de Diana Lameiro es que sus historias puedan llegar a colegios, bibliotecas, asociaciones, familias y profesionales de todo el país. "Quiero que los cuentos no se queden en una estantería", ha afirmado.

Una historia para aprender a mirar desde el lugar del otro

La autora explica que 'Una tarde en tus zapatos' parte de una idea sencilla: "Para comprender a otra persona, primero tenemos que intentar mirar el mundo desde su perspectiva".

El cuento pretende concienciar a los niños sobre algunas de las características que pueden formar parte de la experiencia de una persona con autismo, fomentando la empatía, el respeto y la comprensión de la diversidad desde edades tempranas.

El libro incorpora además recursos destinados a favorecer la conversación entre adultos y niños y facilitar que familias y profesionales puedan utilizar la historia como punto de partida para hablar sobre diversidad y neurodesarrollo.

De la consulta de logopedia a la literatura infantil

Diana Lameiro es logopeda y fundadora y directora de Centro Lingoreta, un centro especializado en desarrollo infantil, neurodesarrollo y salud mental que atiende a familias en Galicia. Por eso, la creación de la editorial es la evolución natural de una trayectoria profesional vinculada durante años al desarrollo infantil.

Durante estos años, el contacto directo con niños y familias le ha permitido comprobar que muchas veces la prevención y la divulgación comienzan mucho antes de que aparezca un problema: comienzan cuando somos capaces de hablar de determinados temas con naturalidad.

"Durante años he trabajado en consulta acompañando a niños y familias. Crear la editorial supone llevar ese conocimiento un paso más allá y utilizar las historias como una herramienta para llegar a muchos más niños, familias y profesionales", ha explicado Diana Lameiro.