Julio Verne volverá a Vigo en 2027 con una gran exposición inmersiva que estará 6 meses en la ciudad

Vigo prepara para 2027 una gran exposición inmersiva dedicada a Julio Verne que recorrerá la relación del escritor francés con la ciudad y permitirá al público adentrarse en el universo de "20.000 leguas de viaje submarino".

El Concello destinará más de dos millones de euros al montaje de la muestra, cuya adjudicación está prevista en la Xunta de Goberno de este viernes.

La exposición, denominada "Jules Verne 200", se instalará durante seis meses en la planta baja del Auditorio Mar de Vigo y contará con siete ámbitos temáticos relacionados con la obra y la vinculación del autor con la ría.

Entre ellos estarán "20.000 leguas de viaje submarino", la batalla de Rande, el capitán Nemo en la ría de Vigo, el tesoro de los galeones hundidos, la presencia de Verne en la ciudad y las diferentes ediciones de la novela.

Exposición inmersiva

Uno de los principales atractivos será su componente tecnológico. El recorrido incluirá una sala inmersiva, un espacio de metaverso y otro dedicado específicamente a Julio Verne y Vigo.

Según avanzó el alcalde, Abel Caballero, los visitantes podrán "vivir" la llegada del Nautilus a la ría, descender hasta los galeones o interactuar con el capitán Nemo. "Tanto lo van a vivir que van a querer coger el oro de los cofres con la mano", afirmó.

Caballero destacó la "elevadísima calidad técnica" de una propuesta que, según aseguró, será "única en todo el oeste de España". La muestra funcionará en sesiones de mañana y tarde y el Concello pretende convertirla en uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad.

"Queremos que todo Vigo asista a este espectáculo. Es un espectáculo grandioso", señaló el regidor.

La iniciativa aprovechará el estrecho vínculo literario de Verne con Vigo. La bahía viguesa aparece en "20.000 leguas de viaje submarino", donde el capitán Nemo obtiene de los galeones hundidos en Rande los tesoros con los que financia sus actividades. El escritor también visitó personalmente Vigo en dos ocasiones a bordo de su yate, el Saint-Michel III.

Reforma integral

De forma paralela, el Concello acometerá una reforma integral de la planta baja del Auditorio Mar de Vigo por 1,87 millones de euros. Aunque el espacio se acondicionará inicialmente para acoger "Jules Verne 200", posteriormente quedará preparado para albergar otras actividades y propuestas culturales.

Tras sus seis meses de exhibición en Vigo, la exposición viajará a París en 2028, año en el que se conmemorará el bicentenario del nacimiento de Julio Verne, nacido en Nantes en 1828.