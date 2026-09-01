Convocado el III Premio Internacional de Álbum Ilustrado en honor al escritor gallego Hematocrítico

La editorial gallega Triqueta Editora y el festival de literatura infantil y humor HematoFesti han vuelto a convocar el III Premio "Humor con H" de Álbum Ilustrado Infantil. El galardón tiene como objetivo promover la filosofía del escritor y profesor gallego Miguel Ángel López, más conocido como Hematocrítico.

"Unha ollada baseada na xenerosidade, a empatía e, por suposto, o humor como ferramenta fundamental para a aprendizaxe e o desenvolvemento dos máis pequenos", explican ambas organizaciones en un comunicado de prensa, en la que detallan que las obras presentadas podrán estar escritas en cualquier de las lenguas oficiales del Estado: gallego, castellano, catalán o euskera.

La convocatoria se ha abierto este martes 1 de septiembre y los candidatos podrán enviar sus proyectos hasta el último día de febrero de 2027. La decisión corresponderá a un jurado profesional y experto en el ámbito del álbum ilustrado infantil. Su fallo se conocerá durante el mes de abril de 2027.

Las obras presentadas tendrán que ser originales e inéditas. El formato es libre, aunque la extensión no podrá superar las 40 páginas en su conjunto, incluyendo la cubierta. El premio es único, de 5.000 euros, y se entregará en concepto de anticipo de derechos de autoría.

Para participar, los interesados deberán entregar sus trabajos exclusivamente en formato digital y a través del correo electrónico humorconh@triquetaverde.com. Las bases se pueden consultar a través de la página web de la editorial gallega y de sus redes sociales.