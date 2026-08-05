Arranca en Vigo el I Concurso Internacional de Piano "Vigo Junior"

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asistió este martes a la inauguración del I Concurso Internacional de Piano "Vigo Junior", una iniciativa que nace como un trampolín para los pianistas más jóvenes. Durante dos días, el Conservatorio Superior de Música de Vigo acoge un proyecto que surge con el objetivo de descubrir, apoyar e impulsar a las nuevas generaciones de intérpretes.

La representante autonómica destacó el certamen como "un nuevo punto de referencia para el talento cultural de los más jóvenes" y aseguró que el Gobierno gallego "estará siempre apoyando este tipo de iniciativas culturales en nuestra ciudad". El evento, que sirve de antesala al X Concurso Internacional de Piano "Cidade de Vigo", es la principal novedad de esta edición.

La programación oficial del concurso, que este año bate récord de participación con cerca de 400 inscritos de 77 países de los cinco continentes, comenzará el 7 de agosto con dos grandes recitales: el de los ganadores del concurso júnior y el concierto inaugural protagonizado por la legendaria pianista Martha Argerich y Pablo Galdo.

Además, la interpretación de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, contará con la narración del prestigioso actor británico Jeremy Irons, ganador de un premio Óscar.

El X Concurso Internacional de Piano "Cidade de Vigo" reunirá a algunos de los pianistas con mayor proyección internacional y culminará con una gran final el 14 de agosto en el Auditorio Mar de Vigo, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Galicia.