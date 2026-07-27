Más de 6.700 personas ya han visitado en Pontevedra 'A derradeira leición do mestre' de Castelao. Diputación de Pontevedra

Un total de 6.707 personas visitaron durante su primer mes de exhibición A derradeira leición do mestre, una de las obras más emblemáticas de Castelao, expuesta en el Museo de Pontevedra desde el pasado 25 de junio.

La cifra supera ampliamente la afluencia habitual registrada en estas fechas en los principales edificios de la institución y confirma el interés despertado por la muestra.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre y cuenta con visitas guiadas gratuitas los miércoles y jueves a las 18:00 horas y los sábados a las 12:00 horas. Hasta el momento, alrededor de 200 personas han participado en estas actividades.

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, destacó que los datos son "la mejor recompensa" al trabajo realizado durante los últimos años para reforzar el papel del museo.

Según señaló, la llegada del cuadro se suma a iniciativas como la recuperación de la Bienal de Pontevedra, la integración del convento de Santa Clara, la incorporación del archivo familiar de Valle-Inclán y la organización de exposiciones de alcance internacional.

Castelao pintó la obra en 1945 para el Centro Orensano de Buenos Aires. El lienzo, de dos metros de alto por 1,36 de ancho, fue presentado coincidiendo con el noveno aniversario del fusilamiento de Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista, representado en el hombre asesinado que protagoniza la escena.

La muestra reúne también materiales que permiten contextualizar la obra, como la primera edición y el manuscrito original de Sempre en Galiza, el dibujo de 1937 que sirvió de inspiración para el cuadro y una fotografía tomada en Buenos Aires en agosto de 1945, en la que aparece Castelao junto al lienzo y a un busto de Alexandre Bóveda.

La pieza pertenece desde 1979 al Centro Galicia de Buenos Aires, que la ha cedido temporalmente al Museo de Pontevedra.

50 años del Centro Príncipe Felipe

Presentación de los actos por el 50 aniversario de la inauguración del Centro Príncipe Felipe. Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha iniciado los actos por el 50 aniversario de la inauguración del Centro Príncipe Felipe con la instalación de un tótem conmemorativo que destaca sus "cincuenta años cuidando, protegiendo y construyendo futuro".

El centro fue inaugurado el 26 de julio de 1976 por los entonces reyes Juan Carlos y Sofía y recibió el nombre del actual monarca, que en aquel momento era un niño, con la idea de crear una "ciudad para la infancia" destinada a educar, acoger, proteger y formar.

La programación conmemorativa comenzará en septiembre con un gran acto y continuará durante todo 2026.

Además, la Diputación destinará este año 5,5 millones de euros, la mayor inversión de la historia reciente del centro, a modernizar las instalaciones residenciales, educativas y asistenciales, mejorar el bienestar de los menores y jóvenes atendidos y avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad.