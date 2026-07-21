La artista marinense que trabaja con lo paranormal y se proyecta en Times Square: "Da credibilidad a tu trabajo"

Celeste Garrido, natural de Marín, lleva dedicándose al arte desde hace más de tres décadas. Su talento le ha llevado a ser una de las artistas españolas cuyas obras han sido proyectadas -y lo serán nuevamente- en el balcón publicitario mundial: Las pantallas de Times Square, en Nueva York.

No es la primera vez. Garrido ya exhibió en este enclave "Torturas femeninas" -un zapato de pétalos rojos y espinas- y también salió ella misma cuando la organización MORE Latinoamérica proyectó su imagen recibiendo en México, por parte del Instituto Socrático Americano, el doctorado Honoris Causa.

En esta tercera ocasión, lo que la marinense ha querido enseñar al mundo es algo mucho más excepcional y fruto de un estudio inaudito que, según ella misma explica, muestra a través de una imagen lo hasta ahora invisible: el alma de la artista y el alma de una de sus obras. Esto es posible a través de dos imágenes CODER realizadas con un dispositivo de ondas de video diagnóstico CODER para el estudio y desarrollo de las capacidades paranormales humanas. Este método ha sido desarrollado en Rusia por la investigadora Olga Lloyd. Celeste Garrido ha trabajado junto a ella y también con la guía y apoyo de Iskra Katsarska.

Esencia y Presencia. Cedida

El objetivo último de todo lo anterior es demostrar que existen relaciones fenomenales que vinculan a la artista con su obra. Esto es posible mediante la medición y posterior estudio de la frecuencia de las ondas radiadas. Iskra y Celeste están trabajando en la actualidad con el análisis de diversas imágenes de obras de Garrido para detectar patrones en relación a la posibilidad de que los artistas puedan ser un canal a través del cual la energía creativa se materializa, algo que hasta ahora se había definido como la inspiración de las musas.

La imagen, una construcción escultórica, lleva por título "Esencia y presencia", y se ha proyectado, el pasado 18 de julio, durante un minuto cada hora a lo largo de 24. El proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por Santana Art Gallery (Madrid) y Galería Oriente y Occidente (Valencia), cuyo objetivo es difundir y dar visibilidad al arte español en un contexto de proyección internacional.

Proyecto Spanish Art in New York. Cedida

"Estoy trabajando con cuestiones paranormales"

La artista explica a Treintayseis que, en esta ocasión, su propuesta es innovadora pues trabaja con "cuestiones paranormales" y "parapsíquicas". "Olga Lloyd es una investigadora de fenómenos paranormales y habilidades psíquicas de las personas", explica Garrido. "Yo, desde pequeña, recuerdo escuchar voces, hablar con personas que ya no estaban... Entré en contacto con ellas para estudiar mi alma, porque ellas son capaces de fotografiarla y luego analizarla", añade.

Tras reunirse también con Iskra Katsarska, Celeste pudo conocer su nivel de conciencia y lo que venía a desarrollar por medio de su encarnación: "Se me ocurrió pensar que si las personas tenían alma y la naturaleza, seres elementales, ¿las obras de arte tendrán algo similar que las habite? Me enteré de que sí, de la existencia, por ejemplo, de cuadros que podían cambiar la energía de las casas y, por extensión, el curso de los acontecimientos", relata Celeste.

En la imagen que se exhibe del vestido, con unas largas mangas con plumas, se quiere proyectar, por un lado, el alma humana y por el otro, el de la obra: "Para demostrar que las obras, igual que nosotros, están habitadas por entidades que, de alguna manera, les confieren conciencia", incide la artista escultórica. "La pregunta que yo me hago con todo esto es si el artista ¿crea lo que quiere o canaliza algo que se tiene que crear, como si fuera una concha para un caracol?", añade.

Esencia y presencia es un positivo y un negativo del alma de la artista y del objeto que ella creó.

Esencia y Presencia, de Celeste Garrido. Cedida

Un escaparate mundial

Para Celeste, conseguir proyectar su obra ante millones de personas ha sido fundamental: "La primera vez que expuse mi obra en Nueva York, luego me fui a Alaska representando a España en la Cumbre de Diplomacia y Liderazgo", recuerda. "Lo que te permite estar en un escaparate mundial es tener visibilidad y credibilidad como artista. Al final estás en un lugar muy emblemático", concluye.

La marinense acaba de abrir una puerta a la investigación con el resto de sus obras a partir de algo "nunca visto en el mundo del arte". El punto de nacimiento ha sido, nada menos, que un contexto internacional.