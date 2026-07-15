Vuelven las recreaciones históricas gratuitas a la Villa Romana de Toralla, en Vigo: fechas y horarios

La Villa Romana de Toralla volverá atrás en el tiempo con una nueva edición de las recreaciones históricas que se desarrollarán en este yacimiento arqueológico. Se trata de una actividad gratuita que permitirá conocer cómo era la vida en este enclave hace casi dos mil años.

Las representaciones tendrán lugar los jueves 16, 23 y 30 de julio, así como 6, 13 y 20 de agosto, con dos pases diarios, a las 20:00 y a las 21:00 horas.

Durante las visitas teatralizadas, varios actores caracterizados con vestimenta de la época recrearán distintos episodios de la vida cotidiana en la villa romana de Toralla, mostrando al público cómo era el día a día de sus habitantes.

"Se trata de un espectáculo magnífico, que combina entretenimiento y divulgación cultural a través de diferentes escenas inspiradas en la vida de las villas romanas", destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En este sentido, el regidor animó a la ciudadanía a acercarse al yacimiento para disfrutar de esta propuesta que "merece la pena".