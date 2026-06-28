La Catedral de Tui estrena nueva iluminación: tecnología led con criterios de eficiencia energética

La Catedral de Tui ha estrenado este sábado nueva iluminación, ante la presencia de decenas de vecinos de la localidad. El templo renueva así su imagen nocturna para reforzar su posición como "enclave estratégico" del Camino de Santiago.

Entre las autoridades presentes, ha asistido el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. La Catedral de Tui ha sido renovada al amparo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiada con fondos europeos Next Generation.

Merelles ha destacado el carácter sostenible de la iluminación artística. "La Catedral de Tui renueva desde hoy su imagen nocturna combinando el uso de tecnología led con criterios de eficiencia energética al tiempo que reduce el impacto ambiental en la fachada", ha apuntado.

Además, ha definido la localidad como un "enclave estratégico" por su pasado jacobeo. "Iluminar con criterio artístico y eficiencia energética este emblemático bien es una decisión que esperamos que tenga también un impacto turístico extraordinario", ha resumido.

También ha resaltado que desde la Xunta de Galicia se están realizando trabajos de asesoramiento y seguimiento para poner en valor el potencial de Tui, que se mantiene como el 2º punto de inicio más elegido de todos los Caminos de Santiago, solo por detrás de Sarria.

"Es una posición que convierte la ciudad en uno de los grandes referentes del movimiento jacobeo europeo", ha señalado, según informa Europa Press. El pueblo es también una de las paradas centrales del Camino Portugués, que en lo que va de 2026 fue recorrido por más de 46.000 personas, un 13% más que en el mismo período de 2025.