La obra de teatro sobre los abusos en un colegio de Vigo llega por primera vez a Galicia

"De momento, no quieren pagarla". Así explicaba a Treintayseis el escritor, poeta y comisario de artes Pablo Fidalgo la razón para que su obra sobre el maltrato de varias generaciones en el colegio de Los Maristas de Vigo no se hubiese representado en Galicia.

Era finales de 2024, cuando el vigués presentaba ese texto recogido en un libro llamado La enciclopedia del dolor (Esto que no salga de aquí), editado por Solar de Edicións, en el Museo Marco en el que retrataba la violencia estructural con este colegio como escenario. La pieza teatral, bajo el título La enciclopedia del dolor. Tomo 1: esto que no salga de aquí se había representado ya en 7 países.

El libro también lo presentó en Cangas en octubre de 2025, y ahí surgió la posibilidad de que, por primera vez, la obra llegase a Galicia, en este caso en la 43 edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de la localidad morracense. Será el próximo jueves, 25 de junio, a las 20:00 horas en la Sala de Exposicións del Auditorio Municipal, dentro de la sección de Espacios alternativos del festival.

"Estoy muy contento de poder llevarla a Galicia", avanza Pablo a este medio, además de matizar que será una versión diferente a la inicial. "La pieza tiene dos versiones; el año pasado la empecé a hacer yo mismo para representarla en Guatemala y México", explica.

Así, la obra se convierte en una "conferencia performativa" acompañada con vídeos de la infancia del propio autor, grabados en Super-8 por su abuelo. "El texto empezó con un vídeo de 8 minutos de esas imágenes, como una película familiar", incide Pablo, cuya obra ha girado siempre en torno a la memoria de su familia.

Eso sí, reconoce que su relación con Vigo se ancla en pocas cosas, ahora que vive fuera, tras pasar años en Gijón, pero también en países de Sudamérica, como México y Brasil. "Mi familia vive aquí, y tengo relación con otros artistas y escritores, pero no con las instituciones; he trabajado con el Museo Marco, que acogió la presentación del libro, pero nada más", explica.

Añade que "es curioso que se represente en Cangas, y no en Vigo" y admite que otro de los elementos que le aferra a la ciudad olívica es el fútbol y el Celta: "Soy muy del Celta, siempre que estoy aquí voy a Balaídos". De hecho, el fútbol está presente en la obra, en la que Pablo se viste con la ropa de portero de su etapa colegial.

Conferencia, lectura y teatro

Tal y como explica Pablo, la representación tiene "algo de conferencia y algo de lectura", además de lo "teatral". "No soy actor de formación, he actuado en algunas obras y esto me pone en un lugar específico que me encanta probar, pero no está en mi naturaleza", continúa, aunque reconoce que las imágenes del principio y lo que cuentan, tanto sobre él como sobre "una época de una ciudad y sus calles" ya es "mucho", por lo que permite que entre en escena "de una manera completamente diferente".

Desde hace tiempo decidió fijar el texto de la obra, a pesar de "todo lo que está ocurriendo ahora", ya que es un tema de constante actualidad, y siempre ha querido dejar claro que con esta obra "no intentaba aprovechar la ola" ni tampoco "dar un testimonio definitivo". "No hay un juicio de valor contra nadie, es una obra que trata de entender una época de un colegio, de una ciudad y de un país", resume.

Eso sí, en la representación hay una parte que siempre es diferente. "No es que sea improvisada, pero sí que es 'pensada' en directo, porque no está escrito, y me pone también en un lugar donde no había estado, inventando delante del público, aunque sé lo que quiero decir y cómo", profundiza.

'O Malperder'

La agenda de Pablo Fidalgo en su visita a Vigo se completa al día siguiente, 26 de junio, con la presentación de su último libro, O Malperder, en el que recupera la figura de su abuela, hoy con 97 años, para conversar con ella en un "último diálogo" de los muchos que ha mantenido con ella.

Es su tercer trabajo en gallego, tras de Parangolé y Je vous salue, Fran Cortegoso, todos ellos publicados en Chan da Pólvora, después de iniciar una recuperación del gallego como lengua para su obra, a pesar de ser castellano parlante. Lo hace en la lengua de su abuela, nacida en Valdeorras, y con la que realizó una pieza de teatro hace años. "Todo aquello que hicimos dejó algo muy profundo en mí, una necesidad de un último diálogo con ella en 'mi' distancia", comenta.

Así, en la obra sigue esa búsqueda suya particular de la memoria familiar, y lo hace respondiendo a la pregunta que le hicieron en el pueblo de sus abuelos: "E ti, de quen vés sendo?": "Fue la primera pregunta que me hicieron y no la entendía, y es la pregunta que trata de responder el libro". Una obra que habla de lugares y de cómo uno puede encontrar el suyo propio.

El título también hace referencia a su abuela, ya que cuando volvía a casa malhumorado por haber perdido al fútbol, ella le replicaba "tienes muy mal perder".