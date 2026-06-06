Pontevedra salvaguarda el legado de Valle-Inclán: Adquiere su colección para el museo

La Diputación de Pontevedra dio luz verde este viernes a la adquisición, con fondos públicos, de la colección de Ramón María del Valle-Inclán. El objetivo será incorporarla al Museo de Pontevedra.

De esta manera, y tras designar casi 300.000 euros, el ente provincial reforzará así los fondos de la muestra. Luis López, titular del ente, aseveró que la pretensión es "ampliar e enriquecer" el museo con el legado de Valle-Inclán y convertirlo en un punto de referencia sobre el escritor gallego.

La colección pertenecía a sus nietos y está integrada por más de un centenar de piezas entre las que se encuentran fotografías, retratos, esculturas, grabados, documentos, mobiliario y objetos de uso cotidiano vinculados a la figura del autor de Vilanova de Arousa.

"A partir de agora, falar do Museo de Pontevedra será tamén falar do museo máis importante de España arredor da figura de Valle-Inclán", aseguró el presidente. "A incorporación destes fondos permitirá aumentar de maneira significativa a presenza de Valle-Inclán nas coleccións do Museo e consolidar a súa posición como centro de referencia para o estudo, coñecemento e divulgación da obra e do legado dunha das figuras máis destacadas da literatura española", apostillaron desde el ente provincial.