Manuel Jabois, periodista gallego: "Me gustan mucho más las preguntas que las respuestas"

El escritor y periodista gallego, Manuel Jabois, presenta en Galicia su última novela, "La víspera". Se trata de una historia que solo necesita un día para enganchar al lector por medio de una trama familiar aliñada con humor negro, retranca y un nivel de detalle que, en ocasiones, puede rozar lo incómodo. Y es que hay pasajes en los que no se escatima en lo escabroso, ni siquiera a la hora de despellejar un conejo.

"La víspera" gira en torno a Amalia Constenla, un tipo de matriarca gallega que se aleja, con el paso de las páginas, del que reside en el imaginario colectivo; a sus hijos, Chami y Mon, y a su marido. La familia, en resumidas cuentas, "como institución compleja" y con el trasfondo de la desaparición de dos jóvenes del pueblo en una carrera.

Jabois busca, con la que muchos catalogan como su mejor novela, huir de los aprendizajes y las moralejas, y provocar a los lectores más curiosos, aquellos que son capaces de hacerse preguntas en un mundo polarizado y en el que las opiniones están a punto de desbordar el vaso.

Jabois reflexiona con Treintayseis sobre su último trabajo, y también sobre la situación del periodismo actual.

Dicen que estamos ante el mejor libro de Jabois.

(Ríe) Prefiero que se diga eso a que se diga que es el peor o que el anterior fue mejor. Al final lo último que haces es lo que más defiendes, a lo que más cariño le tienes. Este tipo de valoraciones, eso sí, el autor podrá hacerlas dentro de muchos años. Pero sí que es la novela más compleja, la mejor escrita, la que tiene un humor más apurado... Eso lo sé objetivamente, porque he escrito los anteriores libros y sé cuál es el progreso. Lo que pasa es que luego al público igual le queda algo diferente. Pero vamos, que lo diga yo no tiene ningún mérito.

Es un libro en el que hay retranca, humor negro, detalles que van hasta lo escatológico, incluso...

Sí. Quería empezar con una escena desagradable. Desagradable y profundamente normal, porque despellejar un conejo es algo que se hace en muchísimas casas y ya no te digo en restaurantes. ¿O por qué no escribir de algo que hacen muchísimas parejas que es reventarse granos? Hay cosas que, igual no son muy estéticas, pero están en la novela, claro.

Hay libros escritos para agradar, para entretener o para emocionar. ¿Para quién se ha escrito "La víspera"?

Para quien quiera leerlo. Para quien quiera leer sin prejuicios. Es un libro para un lector que no busca respuestas sino preguntas. A mí me gustan mucho más las preguntas que las respuestas. En el libro no hay respuestas, moralejas, ni enseñanzas. Pero sí que te puedes hacer preguntas que no te hacías antes de leerlo, por ejemplo, ¿hasta dónde puedes llegar por defender a tu familia y por amor a ella?

Poner en palabras pensamientos que pueden resultar un poco desagradables, incluso, para el que los tiene, ¿fue un ejercicio para usted?

Sí, pero bueno eso fue divertido. Vulneras fronteras, límites, y utilizas a tus personajes de ficción para no tener que pensarlo tú. Si verbalizásemos todos nuestros pensamientos sería algo terrible, ¿no? Pero de pronto algunos personajes pueden hacerlo a través de la novela.

¿Amalia es el tipo de matriarca gallega que todos tenemos en el ideario colectivo?

Es una mujer que se echa sobre los hombros la pesada carga de la unidad de la familia. Se encarga de que todo esté bien para los demás. Lo hace porque es lo que el resto hace, pero no porque salga de ella. No es genuino ni natural.

Deconstruyes un poco a la madre como pilar fundamental, como matriarca.

Bueno, en este caso. Yo no creo que todas las madres tengan esa carencia de emociones, de hecho, creo que casi ninguna la tiene. En este caso sí, pero porque nació con ello. Digamos que no tiene herramientas para combatirlo.

¿Las matriarcas gallegas llevan dentro una Amalia en potencia?

(Ríe) No, espero que no.

¿Está en peligro de extinción esa figura más matriarcal?

Yo espero que esté en peligro de extinción la madre que está limpiando en casa, cocinando, que no deja que nadie haga nada, que detesta sentarse porque no soporta el hecho de que las cosas no estén en su sitio... Es una figura ingrata, injusta. Date cuenta que Amalia es una mujer querida por todo el mundo, pero admirada por nadie. Ninguna persona quiere cambiar un día de su vida por el de Amalia.

En el libro hay una reflexión sobre estas madres y su papel fundamental para evitar, incluso, que la sociedad se resquebraje como tal.

Sí, utilizan todos los recursos que tienen para mantener unida a la familia, que todo esté listo, que nadie tenga que preocuparse por nada porque ya lo hacen ellas.

¿Qué hay de usted mismo o de sus propias vivencias en "La víspera"?

Hay mucho. Siempre dejas cosas tuyas y de la gente que conoces. Pero al final es bastante irreconocible, lo mezclas todo. No por evitar sospechas, sino porque utilizas todo lo que sabes para construir los personajes.

¿Qué le inspiró a usted a escribir esta historia?

Pues varias imágenes. La de un conejo despellejándose en La Escopeta Nacional, la trilogía de Berlanga. Una mujer viscerando un conejo y ampliando el móvil con los dedos. La pregunta de hasta dónde puedes estar dispuesto a llegar por defender a tu familia. Varias cosas.

Trata la familia como institución. En un mundo tan polarizado, tan individualista... ¿Hay hoy menos unión en las familias?

No lo sé. Todos necesitamos un sentido de pertenencia con algo y la familia supongo que es el primer lugar al que te diriges cuando las cosas van mal, tu principal escudo. Me gusta mucho una frase que se dice en Peaky Blinders y es que la familia es un refugio en la tormenta y a veces la propia tormenta.

Es usted una firma reconocida del periodismo de hoy en día en España. ¿Cómo ve la situación actual de la profesión?

Siempre hablo de lo mismo. Hay que evitar y solucionar la precariedad en la profesión. Hernán Casciari dice que no puede contarte lo que pasa en el mundo gente que vive en casa de sus padres. El oficio tiene que volver a ser respetado y tener una buenas condiciones de trabajo y no las que los más jóvenes tienen. Y lo digo desde una posición privilegiada, soy una excepción clamorosa en ese aspecto, pero tenemos que levantar la voz entre todos. El periodismo tiene que volver a ser digno, los sueldos también y el tiempo de trabajo, también.

¿El buen periodismo al final triunfa?

No le dejan triunfar. Es, por ejemplo, el caso de los programas de televisión muy buenos y muy elaborados pero que, de no tener audiencia, a la segunda entrega se los cargan. Con todo, hay medios que están apostando por un periodismo diferente.

¿Resistir en el periodismo es vencer?

El que aguanta podría vencer, pero a veces eso implica una cantidad de dinero que igual la gente no tiene. Quien se quiera dedicar a esto tiene que saber que no es un hobby, es una profesión. No se puede hacer gratis o por un dinero simbólico.

En un mundo plagado de opiniones, ¿cómo se diferencian las buenas?

Para emitir una opinión sólida y argumentada necesitas mucho tiempo en la televisión o mucho espacio en los periódicos. En los periódicos puedes encontrarlo. En la televisión, por contra, hay mensajes muy simplificados, cortos, populistas, de mucho impacto... De pronto eso tiene mucha viralidad y los políticos adoptan ese estilo de comunicar. Cuando una opinión no te da respuestas, sino preguntas, es casi mejor. Cuando te hace dudar, cuando te elimina prejuicios... Ese periodismo es muy interesante.