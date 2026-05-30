El periodista y escritor vigués Luis García Rey presenta 'Chantaje': "La realidad está copiando mi novela"

Luis García Rey (Vigo, 1981) se ha convertido, en un corto periodo de tiempo, en uno de los autores más reconocidos del panorama nacional. Periodista deportivo, en cuatro años ha publicado tres novelas: Axel, Loor y Chantaje; esta última, recién salida al mercado el pasado 27 de mayo.

Si con su ópera prima se ganó el título de "nuevo rey de la novela negra", con la segunda novela se consagró entre sus cada vez más lectores y conquistó a la crítica, logrando hacerse con el Premio Primavera; un galardón que, como explica a Treintayseis, le obligó a acelerar la escritura de su obra.

Ahora presenta Chantaje, un thriller en el que Axel y Loor se vuelven juntar para sumergirse en las cloacas del poder; tras la desaparición de una chica en Madrid, la investigación los lleva a descubrir un enjambre de poder, dinero y mentiras.

En apenas unos años has publicado Axel (2023), Loor (2024) y ahora Chantaje. ¿Eres consciente de lo prolífico que estás siendo?

Tiene truco, porque Axel se publica en 2023, pero se escribe en 2020, durante la pandemia. Ahí hay como tres años de almacenaje de la novela hasta que sale a la luz. Luego sí es cierto que Loor se escribe en unos meses, sale y gana el Premio Primavera. Y Chantaje, sin embargo, creo que es la que más me ha costado.

Axel la escribí rápido, aunque luego tardase en publicarse, pero Chantaje me ha llevado casi dos años, con parones y cosas. No voy a "fliparme" con el bloqueo del escritor, porque no he sufrido un bloqueo, pero sí me han pasado cosas en la vida, como dejar de estar en la tele, que me han obstaculizado en mi labor de escritura.

¿Te imaginabas, cuando se publicó Axel, que dos o tres años después tendrías tres novelas y un Premio Primavera?

El premio es lo que más me ha sorprendido de todo, porque nunca en mi vida me habían dado un premio por nada. Cuando era periodista deportivo, o cuando trabajaba en la tele, nos daban premios como el Ondas por la cobertura del Mundial, pero no puedo decir que me dieran un Ondas a mí: eso era algo para 150 personas.

A título personal no me habían dado nada y, cuando me llegó el premio, me quedé alucinado. Es una sensación maravillosa que te den un premio, sea más justo o menos justo.

Y lo de las tres novelas también me sorprendió, sobre todo que saliese la primera. Una vez que sale, dices: "Oye, pues…". Y que la editorial apueste por ti, que les guste, te hace pensar que quizá puedes seguir. Con la primera pensaba que a lo mejor era una persona que tenía una novela, que había volcado todo lo que sabía en eso y ya no había más, un one-hit wonder, como 4 Non Blondes y What's Up. Cuando escribes la segunda dices: "Vale, ya no sé cuántas habrá, pero ya me sorprende menos".

"Cuando me llegó el premio, me quedé alucinado. Es una sensación maravillosa que te den un premio, sea más justo o menos justo" Luis García Rey, periodista y escritor

¿Cómo fue el proceso de escritura de Chantaje? ¿Sigues un horario de escritor o escribes en los huecos que encuentras?

Loor a empecé después de Axel, cuando vimos que había ido bien y que podía tener sentido hacer la siguiente y fue cuando menos tiempo tenía, porque quería presentarme al Premio Primavera y estaba trabajando en la tele con un horario nuevo, entre semana, cuando yo siempre había trabajado el fin de semana. Tuve que encajarlo y fue más difícil.

Con Chantaje he tenido más tiempo, pero me han pasado cosas a nivel personal que me han alterado, como irme de la tele. Así que no ha sido un problema de tiempo, sino más bien personal. He escrito por las mañanas, y cuando vi que el reloj empezaba a apretar, ya por las mañanas y por las tardes también, porque si no, no llegaba.

¿Qué has notado a la hora de escribir Chantaje en tu evolución como escritor? ¿Conoces mejor los "trucos", te enfrentas de otra manera a la construcción de una novela más compleja?

Más que saber los trucos, lo que me pasa es que escribo más tranquilo. Los trucos más o menos son los mismos, aunque cambien dentro de la trama de la novela; tú sabes lo que tienes que ir haciendo. Lo que ocurre es que ahora estoy más tranquilo cuando tengo dudas o cuando algo no me sale.

En la primera novela era un "no sé qué estoy haciendo, no sé si estoy llegando a algún sitio, pero tampoco pasa nada porque estoy en pandemia y no me espera nadie". En la segunda estaba el miedo de "¿y si soy un one-hit wonder?", y eso me agobiaba un poco. Ahora pienso: "Tranquilo, ya sabes que cuesta, puede costar más o menos, pero al final lo sacarás".

"Ahora estoy más tranquilo cuando tengo dudas o cuando algo no me sale" Luis García Rey, periodista y escritor

¿No aumenta la presión cuando ya hay lectores que esperan algo de ti?

Sí, pero esa presión tienes que gestionarla contigo mismo. Yo intento escribir para mí, en el sentido de decirme: "Si lo consigues, es un bombazo, una satisfacción personal increíble; y si no lo consigues, ya lo has conseguido dos veces". Soy muy amable conmigo (risas). Me digo: "Tío, tienes dos, ya es una pasada". Intento no presionarme demasiado, pero al mismo tiempo pienso: "Malo será que no seamos capaces si ya hemos sido capaces dos veces antes". Suelo ser muy optimista.

En Chantaje tiras del hilo a partir de un asesinato para hablar de poder y corrupción. Es un tema tan actual que esta pregunta serviría hoy, hace diez años o dentro de veinte. ¿Buscas espejos en la realidad para construir la trama o es que son temas en los que ya vivimos "lugares comunes"?

Me está pasando una cosa curiosa: mientras escribes la novela muchas veces dices: "Es un reflejo de la realidad". Pero ahora lo que me está pasando es que la realidad está copiando mi novela. Van pasando cosas y pienso: "No puede ser, si esto lo escribí antes de que pasase".

Por ejemplo, en mi Chantaje hay una caja fuerte con cosas que no debe tener y que es clave en la trama. Y, de repente, la novela ya está publicada y aparece una caja fuerte en la actualidad (Nota del periodista: en referencia al hallazgo de una caja fuerte en el despacho de Zapatero con joyas y documentación). Me ha pasado también con la prostitución mezclada con el mundo de la política. Tú dices: "No encaja mucho imaginar a políticos de alto nivel metidos en estos saraos", y luego ves que ocurre. Entonces piensas: "¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?". En este caso, el libro fue el huevo (risas).

En cuanto a escenarios, vuelven a aparecer Madrid y Vigo.

Sí. Sale Madrid, porque es donde los personajes trabajan y viven. Y sale Vigo porque yo voy a intentar siempre que salga Vigo. Como la madre de Axel vive aquí, hay varios capítulos en los que Axel viene a Vigo.

También llevas parte de la trama a Edimburgo, donde también viviste durante un tiempo. ¿Por qué ese escenario?

Porque creo que Edimburgo y Vigo se parecen. Tienen similitudes: el verde, la lluvia, ese rollo celta… y los escoceses son majísimos. Además, cuando viví allí conocí una leyenda de Edimburgo que me gusta mucho: la del gaitero solitario.

Descubrieron unos túneles que iban desde el castillo por la Royal Mile y no sabían bien a dónde conducían. Enviaron a un gaitero y los dirigentes de la ciudad iban por arriba escuchando por dónde tocaba para saber hacia dónde avanzaba. En un momento dado, el gaitero dejó de tocar y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Desde entonces, cuando había un crimen en Edimburgo, se decía que se escuchaban las notas del gaitero solitario. Esa idea me parecía muy potente y la he incluido en Chantaje.

Sois varios los periodistas deportivos que en los últimos años os habéis lanzado al mundo editorial. ¿Crees que sigue existiendo un estigma hacia el periodista deportivo cuando escribe ficción?

Creo que el periodismo deportivo ha evolucionado bastante. Cuando yo empecé, te encontrabas un ecosistema muy concreto, de gente un poco mayor, muy centrada en el fútbol y el deporte. Pero se ha pluralizado, como todo. Cada vez hay más mujeres, antes era impensable ver a un homosexual en el mundo deportivo, igual que en un vestuario de fútbol, y todo eso se va rompiendo.

Al pluralizarse, aparecen también más inquietudes. Yo nunca me he sentido tratado en el mundo editorial como un periodista deportivo, siempre me han tratado con un respeto maravilloso. Para mí es absolutamente compatible escribir novelas y luego hablar del Celta o del Real Madrid. Pero los prejuicios de la gente son libres. Igual respetan más si lo hace un periodista político que si lo hago yo, quizá porque no me han leído (risas).

"Para mí es absolutamente compatible escribir novelas y luego hablar del Celta o del Real Madrid, pero los prejuicios de la gente son libres" Luis García Rey, periodista y escritor

En redes, cuando anunciaste la tercera novela, también había comentarios hostiles relacionados con tu faceta televisiva o deportiva.

Sí. La gente, cuando lee la novela, suele decir que le gusta, pero de primeras, por verme en El Partidazo o en la tele, te insultan. A veces me dicen cosas como: "No tienes ni idea de fútbol, pero eres mucho peor como escritor", intentando molestarme. O: "Que nadie compre sus libros, que ha dicho que no es penalti". ¿Qué voy a hacer? No hago mucho caso.

Ahora que Chantaje completa una especie de trilogía, ¿tienes claro el siguiente paso? ¿Más Axel y Loor, un spin-off, un cambio de género?

No lo he pensado del todo. No sé cuál va a ser el siguiente paso. Me planteo si quiero seguir escribiendo, porque de alguna manera supone volver a ponerme a prueba, volver a luchar contra la escritura, contra el folio en blanco y todas esas cosas. Creo que sí, pero no sé cuándo.

Tampoco sé si quiero seguir inmediatamente con Axel y Loor. Ellos me encantan y creo que van a seguir, pero si ahora se me cruza otra cosa, a lo mejor cambio. Ahora mismo estoy un poco más abierto.

Quizás una serie...

La serie sería el paso natural (risas). Yo no me voy a oponer a hacerla, si alguien viene con ganas de hacer la serie, me encantaría, porque el mundo audiovisual también me gusta mucho. Creo que voy a seguir escribiendo y creo que habrá alguna novela más de Axel y Lor. Lo que no sé es si será la siguiente.