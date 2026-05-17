Vigo acogerá dos nuevas exposiciones en la Casa das Artes y la Casa Galega da Cultura

El Concello de Vigo pondrá en marcha dos nuevas exposiciones en sus museos municipales durante el mes de mayo: O mar tamén é noso, de Alicia Framis, en la Casa das Artes, y Conto atlántico de media noite, de Ventura Alejandro Pérez, en la Casa Galega da Cultura.

Según ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la primera en abrir será Conto atlántico de media noite, que podrá visitarse en la Casa Galega da Cultura desde el jueves 21 de mayo hasta el 16 de agosto. La exposición parte de una investigación doctoral de Ventura Alejandro Pérez y toma como eje de trabajo la arquitectura estadounidense y sus olvidos.

Una propuesta que, en palabras de Caballero, transita "de la superstición de Lugrís al delirio de Nueva York" y busca unir las dos orillas del Atlántico: la pintura vinculada a Vigo y la arquitectura neoyorquina.

Por su parte, la exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam, abrirá el 28 de mayo en la Casa das Artes. Bajo el título O mar tamén é noso, la muestra plantea una propuesta interactiva que conecta a las mujeres de la historia de Vigo con las mujeres del presente a través de obras de gran formato.

El regidor ha definido esta exposición como un homenaje a la sororidad y ha destacado el trabajo de la artista con el Archivo Pacheco, del que ha tomado miradas de mujeres del pasado para hacerlas dialogar con rostros femeninos del Vigo actual.