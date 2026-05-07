La Bienal de Cartelismo de la gallega Terras Gauda bate su récord de participación: 2.120 obras de 83 países Cedida

Bodegas Terras Gauda celebra el 25º aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón con un hito histórico de participación: 2.120 obras procedentes de 83 países de los cinco continentes.

La cifra supone cerca de mil propuestas más que en la última edición y la incorporación de 13 nuevos países, reforzando el papel del cartel como lenguaje universal y herramienta para generar conversaciones globales a través del diseño.

En sus 25 años de trayectoria, la Bienal ha reunido más de 23.300 obras de 107 países, reivindicando el cartel como una de las disciplinas artísticas con mayor alcance internacional.

Impulsada en 2001 por José María Fonseca Moretón, presidente del Grupo Terras Gauda y del jurado, la iniciativa se ha convertido en un espacio de encuentro entre culturas y generaciones, con participantes de Europa, América, Asia, Oceanía y África.

Exposición en la Estación Marítima

Exposición de los carteles en la Estación Marítima de Vigo. Cedida

Vigo y Galicia serán durante las próximas semanas el epicentro del diseño gráfico contemporáneo con una exposición que podrá visitarse desde mañana, viernes 8 de mayo, hasta el miércoles 3 de junio en la Estación Marítima de Vigo, de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La Bienal es la única del mundo que exhibe todas las obras presentadas, reuniendo a jóvenes talentos, artistas gráficos consolidados y estudios de diseño en una muestra irrepetible.

El prestigio internacional alcanzado por el certamen ha favorecido intercambios culturales con iniciativas como la Taiwan International Student Design Competition y la Bienal Internacional del Cartel en México, además de colaboraciones con entidades y universidades de India y Estados Unidos.

En esta edición, el jurado cuenta con figuras como Emilio Gil, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y Pep Carrió, junto a Dominik Jakubowski, ganador de la última edición. El fallo se hará público el viernes 5 de junio durante la entrega de premios, en la que se repartirán 16.000 euros: 10.000 euros para el primer premio y 2.000 euros para cada accésit y la mención especial.