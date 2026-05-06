Reconocen como patrimonio cultural de Galicia la escultura 'A Mestra' de Bouzas, en Vigo

El grupo escultórico 'A Mestra' de Camilo Nogueira ya forma parte del patrimonio cultural de Galicia. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la resolución por la que se acuerda anotar este grupo escultórico en el censo cultural de la comunidad.

Como recuerda Europa Press, la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia establece que los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural, mientras no sean declarados BIC o catalogados, deben incluirse en el censo para su documentación, estudio, investigación y difusión de sus valores.

En el caso de esta escultura, se trata de una obra del artista vigués Camilo Nogueira, situada en la calle Simancas de Bouzas, sobre una base cuadrada con un caño de agua. El conjunto representa a una maestra de escuela rodeada de alumnos, que señala el libro de uno de ellos, mientras acaricia a otro.

Los servicios de inventario de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural realizaron un informe en el que proponen incluir esta obra, realizada en granito, en el censo de patrimonio cultural.