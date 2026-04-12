La herida cultural de Vigo sigue abierta: Cierra el Centro ArteSá de Pi y Margall

Vigo acaba de perder otro proyecto relacionado con la cultura y el arte. Se trata del Centro ArteSá, ubicado en el número 49 de Pi y Margall, en las inmediaciones del Paseo de Alfonso. El espacio ofrecía, hasta el momento, clases de pintura y talleres, pero también acogía exposiciones, conferencias o mercados.

Han sido los propios promotores del espacio los encargados de anunciar la noticia en sus redes sociales, tras "un largo periodo de debates, charlas, ideas e intentos". Del mismo modo, han señalado que la lucha ha sido incesante y "a contracorriente", sin embargo, y confiados en la necesidad de velar por la propia salud mental, "tenemos que aceptar que no estamos, tristemente, en el mejor momento para iniciativas culturales".

Se trata de una nueva pérdida cultural para la ciudad, tras el cierre de otros espacios emblemáticos, como la Galería Maraca. Una vez termine este mes de abril, el centro, en el que todavía se puede ver una exposición de Julio Barreira, cerrará.

Con todo, la buena noticia es que la asociación que está detrás de ArteSá seguirá activa y abierta a la posibilidad de desarrollar "algún proyecto eventual".