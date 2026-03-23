El vigués Miguel Cabaleiro debuta con "Recuerdos del sol naciente", un libro de relatos inspirados en Japón

El vigués Miguel Cabaleiro Fernández debuta en el mundo de la escritura con "Recuerdos del sol naciente", un libro de relatos que traza un viaje por Japón, no solo como territorio físico, sino también como paisaje emocional y simbólico. Según explica el propio Cabaleiro, se trata de "un reencuentro con nuestros fantasmas del pasado. Aquellos que esperabas no volver a encontrarte o que incluso olvidaste, pero que en mayor o menor medida han sido parte importante de lo que eres hoy".

La obra combina la tradición japonesa, sus mitos, rituales y silencios, con historias que abordan conflictos universales. "Cada relato funciona como una estación en la que los personajes se ven obligados a detenerse y mirar atrás", explica el autor. La prosa, evocadora e íntima, invita al lector a reflexionar sobre lo que no se puede cambiar, pero sí comprender, y sobre lo que se pierde, pero nunca desaparece del todo.

Aunque nunca ha estado físicamente en Japón, Cabaleiro reconoce su fuerte vínculo con el país: "Practico Aikido desde hace 10 años y siempre me ha atraído mucho la cultura japonesa, desde que empecé a leer manga de pequeño". El libro, que se inscribe en el género del realismo mágico, toma muchas referencias de vivencias personales, transformadas en relatos universales.

La presentación del libro se celebrará el jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en GBC, en rúa Vía Norte 12 Bajo, en Vigo.