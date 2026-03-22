La Diputación de Pontevedra incorpora al Museo un dibujo de Castelao realizado en su exilio en Buenos Aires

La Diputación de Pontevedra ha incorporado a la colección del Museo de la localidad el dibujo O día que saímos da nosa patria, realizado por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pocos días después de su llegada a Buenos Aires, en 1940.

Según explicó la directora del Museo, Ángeles Tilve, se trata de "un ejemplo muy interesante de la producción del artista en el exilio" y de una pieza "muy simbólica", especialmente por el lema con el que fue titulada.

La institución provincial subraya además el valor singular de la obra por estar firmada en una fecha tan próxima a la llegada del autor a Argentina, lo que refuerza el significado emocional e histórico del dibujo.

La pieza se encuentra en un "aceptable estado de conservación", aunque necesitará una intervención por parte del equipo de restauración del museo debido al deterioro que presenta el papel en algunas zonas de los bordes. Una vez completado ese proceso, se incorporará a la exposición permanente.

Junto a esta adquisición, el centro cultural ha sumado también el dibujo Paisaxes pontevedresas e flores, de la artista pontevedresa Carmen Babiano Méndez-Núñez, a la que Tilve definió como una de las "pocas mujeres en Galicia que en el siglo XIX pudo desarrollar una cierta carrera artística".

La obra, considerada "un ejemplo muy significativo" de su trabajo como ilustradora, reproduce una vista de la capilla del Pazo do Real, en O Con-Moaña, así como una imagen del barrio de A Moureira de Pontevedra.