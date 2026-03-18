Así es la radiografía de Lana del Rey con firma gallega: "No hablamos de una persona, sino de un universo"

Así es la radiografía con firma gallega de Lana del Rey: "No hablamos de una persona, sino de un universo" Christian Bertrand / Shutterstock.com - Ondas del espacio

Fue la vulnerabilidad que mostraba en el escenario, la persona en su totalidad más que la artista rellena de artificios, lo que llevó a Marcos Gendre y Adriana Díaz a querer ahondar en la figura de Lana del Rey, uno de los iconos pop más destacados de los últimos años.

En junio de 2024, ambos acudieron al Primavera Sound de Oporto, donde la artista norteamericana encabezaba el cartel junto a Pulp, The National o PJ Harvey. "Yo la conocía algo más que Marcos, que tenía más prejuicios, pero fue un descubrimiento para los dos", explica Adriana a Treintayseis.

El límite acordado era la segunda canción; era la línea roja marcada por esta pareja de gallegos de A Coruña y afincados en Baiona para decidir si seguían formando parte del público o pasaban página. "Nos miramos y los dos pusimos cara de 'sí, nos quedamos'", refrendan.

Al verla en directo, descubrieron que, lejos de ser una "megaestrella" que "alardeaba de esa superficialidad y barroquismo de hoy en día", se mostraba a ella misma: "Nos fascinó". De aquel punto de partida, surgió la propuesta, cuatro meses después, de la editorial Ondas del Espacio para llevar a cabo este libro: Lana del Rey: mitología de un icono pop.

Las ideas y el proceso de conexiones lo proporcionaba Adriana, mientras Marcos iba desarrollando las ramificaciones de "un universo muy complejo", que va desde el cine negro de los años 40 a David Lynch, pasando por un cóctel ecléctico de influencias musicales; un totum revolutum que "ella tiene el poder de que no sea una mezcla sin más, sino que le da una forma totalmente genuina". "No hablamos de una persona, sino de un universo", explican.

El camino para hacer "lo que ella quería"

Esta radiografía profunda analiza desde la joven artista que comenzó adecuándose a los dictados de la industria hasta su constante desarrollo, que comenzó a desmigar con Video Games, sencillo de su primer trabajo de estudio, Born to Die, que no gustó a la crítica especializada, pero que fue un éxito de ventas.

Lana del Rey. CarpenterPhoto / Shutterstock.com

"Ella tenía claro lo que le gustaba, y pasó de esa ingenuidad de los 25 años a hacer lo que quería", refrenda Marcos, que pone como ejemplo el disco Lust for Life, de 2017, en el que "se sale de los renglones marcados". A este trabajo le sigue Norman Fucking Rockwell!, el que dicen que es su mejor disco, dos años después.

Esta evolución deja como resultado una aparente contradicción, según funcionan estas grandes artistas: "Cuanto menos comercial es, más atrae a la gente", refrenda el autor. Así, hoy las redes sociales se llenan de reels con su música y conecta a la vez con su generación y con las más jóvenes "mostrándose tal y como es".

Una diva del pop, pero diferente

Para Marcos, la gran diferencia de Lana del Rey con artistas como Beyoncé o Taylor Swift es que detrás de estas están las grandes empresas asociadas al algoritmo que marca la industria; en cambio, la neoyorquina "es un virus" dentro del sistema. "Te encuentras con una progresión musical de 5 minutos en sus canciones, o un videoclip que es una road movie contada de manera inversa que dura 9 minutos", desgranan.

Si otras grandes divas matizan sus declaraciones, se desviven por el "no quería decir eso" y "se nota quién está detrás" de su dictado, a Lana del Rey "le da igual" porque "entiende sus contradicciones", algo que hace que "su discurso sea interesante" y que sea capaz de aglutinar a Nancy Sinatra, Kurt Cobain y El Padrino II con la naturalidad de la que no mira hacia atrás ni hacia los lados. Ella habla de relaciones tóxicas sin miramientos, consiguiendo conectar con todas las generaciones.

Lana del Rey: mitología de un icono pop. Ondas del espacio

Tras el arduo trabajo de investigación e inmersión en la figura de este icono pop, preguntados Marcos y Adriana sobre cuál es la canción y el disco que permite al neófito enfrentarse a esta artista para saber si, como si estuviesen en aquel Primavera Sound de 2024, quieren acceder a su universo, lo tienen claro.

"En Hope is a dangerous thing for a woman like me to have muestra toda su vulnerabilidad, frente al maximalismo del principio; es ella, con su voz desnuda y un piano, no le hace falta nada más", dice Adriana. Para Marcos, el disco es Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, donde "aparece toda esa presencia más que nunca".

Lana del Rey: mitología de un icono pop se presentará este viernes, 20 de marzo, a las 19:00 horas en la Fnac de Vigo, en el Centro Comercial Vialia.