La bodega gallega Terras Gauda celebra el 25 aniversario de su Bienal Internacional de Cartelismo

Bodegas Terras Gauda conmemora el 25 aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo Concurso Francisco Mantecón con el objetivo de reivindicar la vigencia del cartelismo como una disciplina artística de plena actualidad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 10 de abril y repartirá 16.000 euros en cuatro categorías: un primer premio de 10.000 euros, además de un primer accésit, un segundo accésit y una mención especial, dotados con 2.000 euros cada uno. A esta dotación económica se suma la visibilidad que obtienen los participantes gracias a la exposición organizada en la Estación Marítima de Vigo, que supera las 3.000 visitas en cada edición.

La selección de finalistas y premiados volverá a contar con un jurado de máximo nivel, integrado este año por Emilio Gil, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Laus y Certificate of Excellence del Type Directors Club de Nueva York, y por Pep Carrió, artista gráfico e ilustrador de amplia trayectoria en diseño editorial y cultural.

Además, los finalistas y premiados optarán en exclusiva al concurso promovido junto a Turismo de Galicia para diseñar la imagen de las Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia de 2027 y 2028, dotado con otros 10.000 euros.

Desde 2001, la bienal ha reunido más de 21.000 carteles procedentes de un centenar de países y ha consolidado su prestigio internacional con el respaldo de la World Design Association y de universidades y centros de arte y diseño de Estados Unidos, Europa y Asia.