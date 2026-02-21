Nigrán (Pontevedra) elige por unanimidad a los Premios Nigrán 2025

La Corporación municipal de Nigrán acordó por unanimidad en la Xunta de Portavoces del jueves 19 de febrero los cinco galardonados de los Premios Nigrán 2025, cuya gala se celebrará el 21 de marzo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal.

La selección, realizada de forma transparente entre todos los representantes políticos, partió de propuestas previas y será ratificada oficialmente en el pleno ordinario de febrero, previsto para el 3 de marzo.

En esta 13ª edición, los reconocimientos recaen en AGAELA (Social), el Colegio Ángel de la Guarda de Priegue (Educativo), el restaurante y hotel A Queimada de Parada (Empresarial), los artistas nigraneses Iván y Amaro Ferreiro (Cultural) y la árbitra de balonmano Cristina Fernández (Deportivo).

El acto institucional pretende ser un reconocimiento público del pueblo a la trayectoria de las personas y entidades premiadas. "Son entidades y personas que con su trabajo, constancia y esfuerzo contribuyen a poner en valor a Nigrán, haciendo de él un municipio más amable y del que sentirnos orgullosos; por eso se merecen este reconocimiento", destacó el alcalde, Juan González.

Premiados

Premio Social: AGAELA (Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica)

Entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por la Xunta de Galicia en 2023, que trabaja para visibilizar la ELA, mejorar la calidad de vida de pacientes y familias con programas sociosanitarios y reforzar el acceso a recursos. Atiende a más de 160 familias al año y cuenta con 635 personas socias. El Concello recuerda especialmente la figura de Susi Seoane, histórica impulsora y rostro de la lucha por una ley específica para la ELA, fallecida el 28 de enero.

Premio Deportivo: Cristina Fernández Piñeiro

Vecina de Nigrán desde hace décadas, fue la primera mujer en dirigir partidos de la máxima categoría del balonmano español. Debutó en División de Honor en 1988, fue árbitra internacional desde 1991 y pionera también en competiciones europeas. Arbitró, entre otros hitos, seis finales de la Copa del Rey y fue reconocida como Mejor Pareja Arbitral ASOBAL 2004/2005 junto a Pablo Permuy. Tras retirarse en 2007, continúa vinculada al arbitraje como delegada europea de la EHF desde 2019. En paralelo, es una figura muy conocida en el municipio por su labor educativa en el CEIP Humberto Juanes, donde fue directora hasta el curso pasado.

Premio Empresarial: Restaurante y hotel A Queimada (A Carrasca, Parada)

Negocio familiar nacido el 11 de abril de 1973 como un furancho (taberna tradicional) que ganó popularidad por su cordero asado y evolucionó a restaurante en los años 80. En los 90 incorporó el hostal y hoy es un hotel de 2 estrellas con 27 habitaciones. En 2010 la familia amplió su apuesta en el centro de Nigrán con el hotel y restaurante Val Convention (3 estrellas), además de cafetería. En total, suma alrededor de 30 empleados y el Concello destaca a la familia Comesaña como motor turístico y social tanto en A Carrasca como en el centro urbano.

Premio Educativo: Colegio Concertado Ángel de la Guarda (Priegue)

Fundado en 1967 por María Luísa Valverde con la idea de una educación “innovadora y diferente” en plena naturaleza (en la zona alta de As Medoñas, con vistas a las Cíes). En 1981, su equipo docente se organizó como cooperativa, consolidando un modelo de cercanía con las familias. Hoy cuenta con cerca de 300 alumnos y mantiene una filosofía centrada en la calidad educativa, el estilo familiar, el contacto con la naturaleza y el alumnado como protagonista del aprendizaje. También se resalta su implicación con el municipio a través de iniciativas sociales y educativas.

Premio Cultural: Iván y Amaro Ferreiro

Hermanos, vecinos de Nigrán y referentes de la música, celebran en 2025 35 años de trayectoria y 20 años de Turnedó, uno de los grandes himnos del indie en España, con escenario en Praia América–Lourido. Iván fue líder de la histórica banda viguesa Los Piratas (1990–2004), clave en el pop-rock estatal. Ambos combinan proyectos conjuntos con sus carreras en solitario, manteniéndose como músicos de referencia también para nuevas generaciones.