Galería Maraca, la trinchera cultural de Vigo abocada al cierre: "Todavía podemos darle mucho a la ciudad"

Jueves 15 de enero de 2026. Aquel día, Vigo vivió un terremoto cultural pocas veces visto. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la soprendente noticia: la Galería Maraca, templo y refugio de la cultura independiente olívica, anunció su inmediato cierre por goteras y problemas con la propiedad del local.

La lluvia acompañó esta triste noticia. El espacio liderado y creado por Raúl Bermúdez, fundador de Chachachá Studio, ha sido una fuente inagotable de cultura. Charlas, exposiciones y conciertos han dinamizado como pocos el centro de Vigo y el barrio de El Progreso.

El éxito de la Galeria Maraca y de sus eventos es incontestable. El Festival Creativa, por ejemplo, ha inundado de cultura las calles del centro de Vigo los últimos tres años, sobre 5.000 personas llenaron la Praza do Pobo Galego para disfrutar de las propuestas de los mejores artistas locales y estatales.

El Premio Paraguas como "Mejor evento cultural de Galicia" ratifica el buen trabajo de Raúl y su equipo, que, por culpa de unas goteras y desencuentros con la propiedad del local, se ve obligado al cierre. "El día del comunicado fue infernal porque recibimos un montón de mensajes bonitos", señala el diseñador.

Y es que el reconocimiento de sus propuestas también se ha visto reflejado en el apoyo del público. "Éramos conscientes de que teníamos un hueco, que habíamos creado, que habíamos llenado y que en Vigo no lo había; pero pensábamos que era una cosa más nuestras y realmente no", valora Raúl a Treintayseis.

Obligados a cerrar

"Llevamos tres años y un par de meses teniendo goteras, sobre todo en el almacén, en el estudio", explica el diseñador vigués a Treintayseis sobre unos desperfectos que han provocado "daños" en equipos informáticos, mobiliario y mercancía.

De hecho, alguna ocasión han tenido que suspender algún evento programado en la Galería Maraca debido a las goteras. "Yo estoy currando con un cubo al lado de la mesa", asevera el diseñador, quien se acercó a la comunidad de vecinos y a la propiedad para encontrar una solución.

La poca ayuda recibida por los dueños del local situado en la calle Douto Caraval y los desencuentros con la comunidad ha abocado al cierre de Galería Maraca. "El seguro nos ha puesto un abogado y llega un punto en el que ya no es sostenible estar aquí", lamenta Raúl.