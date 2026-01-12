Reabre la nueva biblioteca del CPI Cova Terreña de Baiona (Pontevedra) tras su renovación

La Xunta ha invertido más de 23.000 euros en las obras de renovación y ampliación y el centro organiza un mes de actividades para dar a conocer el espacio a las familias

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, han participado este lunes en la inauguración de la nueva biblioteca del CPI Cova Terreña de Baiona, tras las obras de renovación y ampliación que ha llevado a cabo el Gobierno gallego. 

Durante la visita, las representantes autonómicas han recorrido las instalaciones, en las que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha invertido más de 23.000 euros, dentro del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares (Plambe) de la Xunta de Galicia.

La inversión ha estado destinada a la renovación del mobiliario y la tarima y la ampliación de la biblioteca incorporando el aula contigua. Además, se ha habilitado un espacio para la radio ocupando parte del actual aseo-vestuario masculino situado junto a la biblioteca.

Con motivo de la reinauguración, el centro educativo ha programado un mes de actividades para mostrar el nuevo espacio a las familias, con propuestas como un taller de fabricación de papel, escritura con pluma y lacrado para el alumnado de Primaria. 