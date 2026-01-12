Fallece el filósofo y crítico gallego José Luis Varela Iglesas, discípulo de Vicente Risco

El catedrático, académico e intelectual José Luis Varela Iglesias (Ourense, 1924) ha fallecido en Madrid a sus 99 años de edad. Discípulo de Vicente Risco, fue miembro de la Real Academia Galega desde 1950 y del grupo Azor en su juventud, así como de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia.

Varela Iglesias estudió bachillerato en Ourense y fue parte, junto a Pura Vázquez, Segundo Alvarado e Alfonso Alcaraz, del grupo Azor, promotor de la revista Posío (1945-1946) que él mismo dirigió. Comenzó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad en Santiago de Compostela y se acabó licenciando en Madrid, donde fue discípulo de Dámaso Alonso y se doctoró en Filología Románica por la Universidad Complutense.

Poco después, inició su etapa alemana, que lo llevó a trabajar en la Universidad de Colonia y en el Instituto de España en Múnich en los años 50. De vuelta en España, ejerció como catedrático de Literatura Española en las universidades de La Laguna y Valladolid antes de regresar a la Complutense.

Fue el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la universidad madrileña y, en la etapa de la Transición, fue designado presidente del Comité de Prensa, Radio y Televisión de la Junta Electoral Central, papel por el que fue reconocido con la Gran Cruz del Mérito Civil. En el año 2001 recibió la Medalla de Galicia.

Como crítico, el académico centró sus estudios en la literatura española moderna, la literatura gallega y las relaciones literarios entre España y Alemania. Autor de una extensa obra, dejó títulos como Poesía y restauración cultural en Galicia en el siglo XIX (1958), Larra y España (1983) o La Transfiguración literaria (1970), ensayo ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel de Unamuno.