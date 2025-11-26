Fallece en Madrid el pintor pontevedrés José Freixanes, a los 72 años de edad

El arte gallego está de luto. El artista plástico José Freixanes ha fallecido este miércoles en Madrid, a los 72 años de edad. Natural de Pontevedra, inició su carrera vinculado al Grupo Atlántica y se convirtió en uno de los pintores más destacados de la vanguardia gallega.

Hermano del escritor y expresidente de la Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, el pintor nació y creció en la Boa Vila. En aquellos primeros años de vida brotaron las raíces de su curiosidad artística intelectual que lo llevaron a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y, después, en la de Madrid.

Sería en la capital española donde fijó su residencia a finales de los 80, aunque pasó largas temporadas en Marruecos o en la India, de donde son sus hijos. Desde su primer viaje al país asiático, en el año 1995, el mundo oriental dejó una importante huella en su universo artístico.

A lo largo de casi cinco décadas fue construyendo un lenguaje singular propio, entre la abstracción y la figuración. Primitivismo, memoria, historia y viajes son algunas de las características que definieron su trayectoria vital y creativa.

