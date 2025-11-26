Una celadora del Meixoeiro de Vigo publica la novela con la que ganó el Torrente Ballester

Loli Rodríguez, celadora del área sanitaria de Vigo en el Hospital Meixoeiro, acaba de publicar la novela con la que obtuvo el premio Torrente Ballester de narrativa en lengua gallega en 2024. Se trata de Nailía, una "historia de historias" en la que se habla de amor, desamor, rencor, superación, esperanza y perdón.

La obra acaba de ser publicada por la editorial Galaxia y esta trabajadora, natural de Lugo pero afincada en Vigo, expresó su satisfacción: "Síntome moi agradecida e abraiada pola súa repercusión, pero sobre todo polo cariño e recoñecemento dos meus compañeiros e compañeiras do hospital", manifestó.

Para decantarse por esta historia, el jurado destacó en su momento su buena narración y la agilidad de la lectura. También su condición de novela clásica en cuanto a forma y estructura, pero actual en su relato.

La presentación oficial de la novela se celebrará en "Culturgal", cita que tendrá lugar en Pontevedra el próximo 28 de noviembre. El 12 de diciembre se presentará en Vigo.