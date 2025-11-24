El arte contemporáneo y Vigo se citan a partir del viernes en VARCO 2025

Este viernes, 28 de noviembre, arranca en el Auditorio Mar de Vigo la segunda edición de VARCO, Vigo Arte Contemporáneo, que se extenderá hasta el domingo, 30 de noviembre.

Esta segunda edición contará con 30 artistas, cinco de ellos del norte de Portugal como principal novedad, además de entregar los Premios Adquisición VARCO25, por los que varias empresas acordarán la adquisición de obra de un artista.

La comisaria de VARCO25, Eva Tarrío, ha puesto en valor durante la presentación la continuidad del proyecto y la presencia mayoritaria del arte femenino, que convierte el encuentro en un espacio de visibilidad y de aproximación a los artistas y a su obra, pudiendo adquirir algunas de sus piezas.

Los visitantes podrán conocer a todos los artistas durante el fin de semana; habrá sesión de mediodía con música en directo tanto el sábado como el domingo a las 12:30 horas, y además se desarrollarán talleres de pintura, todo ello con entrada libre.