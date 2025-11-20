Museo de Pontevedra, objetivo: lograr la cesión del cuadro de Castelao 'A derradeira lección do Mestre' Xunta de Galicia

La Diputación de Pontevedra se ha puesto como objetivo lograr para el Museo de la Boa Vila la cesión temporal del cuadro de Castelao 'A derradeira lección do Mestre'.

Por esto, el presidente provincial, Luis López, encabeza un viaje institucional a Argentina y Uruguay para poner el broche de oro a la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento del escritor y artista rianxeiro.

López partirá este sábado a Buenos Aires junto al vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y el diputado de Cultura, Jorge Cubela. En la capital argentina y en Montevideo celebrará varios encuentros con los colectivos de gallegos emigrados a ambos países.

El titular de la emblemática obra de Castelao es el Centro Gallego de Buenos Aires, de la que el Museo provincial guarda el dibujo original. Según ha informado la Diputación, las negociaciones están muy avanzadas y sólo quedaría la firma del contrato de cesión pactado hace un mes con la visita a Pontevedra de su presidente, José María Vila Alén.