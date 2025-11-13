La Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra gana el premio Otero Pedrayo 2025

La Deputación de Pontevedra ha anunciado este jueves el ganador de los Premios Otero Pedrayo 2025. La candidatura de la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, propuesta del ente provincial, ha resultado escogida esta mañana durante la reunión del jurado.

"La Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra es conocida por todos y hay muchos motivos por los cuales se les podría hacer este reconocimiento: es una referencia musical, este año cumple cien años, Castelao fue su segundo presidente y realiza un trabajo impecable en la promoción y difusión de la música y del gallego", ha afirmado el presidente provincial, Luis López, encargado de hacer el anuncio.

La Deputación de Pontevedra será la anfitriona del Premio Otero Pedrayo 2025, que será entregado el próximo 11 de diciembre en una ceremonia en el Pazo provincial. El certamen es una iniciativa conjunta de las cuatro diputaciones gallegas y de la Xunta, que se ha organizado cada año desde 1977.

El objetivo del galardón es honrar la memoria de una persona destacada en el campo de las letras y del conocimiento, o bien una labor que constituya una contribución eminente a la cultura gallega y promueva los valores propios de Galicia. También aquellas obras que promuevan la evolución de la ciudadanía y las instituciones gallegas.

Según el ente provincial, acoger tanto la reunión del jurado como la gala de entrega del galardón supone una nueva muestra del compromiso del gobierno provincial con la protección y difusión de la cultura y lengua gallega.

El jurado de esta edición número 48 de estos premios Otero Pedrayo estuvo presidido por el director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Como vocal actuó el diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, junto con representantes de las otras tres diputaciones gallegas y de la Consellería de Cultura.

También tuvieron representación las tres universidades gallegas, la Real Academia Galega, el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento y la Fundación Otero Pedrayo, así como cinco figuras relevantes en el campo de la cultura elegidos por las cuatro diputaciones y la Xunta de Galicia.