El Hematofesti toca la última: El festival cultural terminó, pero habrá más actividades en Vigo

Como si de un concierto se tratase, el Hematofesti, el festival de humor y literatura infantil de Vigo, tocará la última. La sede de la Deputación de Pontevedra en Vigo acogerá hasta el 11 de enero de 2026 "O bosque dos contos". Se trata de una iniciativa para fomentar la lectura y la creatividad entre el público más pequeño.

Del mismo modo, la exposición Hematocrítico Ilustrado, de Alberto Vázquez, también se podrá visitar en la sede provincial hasta el día 11 de enero. Incluye obras originales del ilustrador coruñés para los libros del Hematocrítico.

Por otro lado, Ivana Gómez será la encargada de monitorizar un club de lectura. Se desarrollará tres sábados de noviembre y diciembre entre las 12:00 horas y las 13:30 horas. Entre otros, se podrá descubrir a autores como Antonio Manuel Fraga, María Lado y Eva Mejuto.

Así, los días 15 de noviembre y 6 de diciembre las sesiones estarán dirigidas a niños y niñas de 9 a 12 años y girarán en torno al libro "Como escorrentar un lobo". Estará el autor, Antonio Manuel Fraga.

El 22 de noviembre y el 13 de diciembre se celebrarán encuentros para mayores de 11 años centrados en el poemario "Canta miña compañeira". También estará María Lado.

Por último, el 29 de noviembre y el 20 de diciembre las sesiones estarán dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Eva Mejuto estará presente en la lectura de "Os contos do lobicán".

Talleres de ilustración y escritura

Además de los encuentros de lectura, también habrá talleres de ilustración y escritura las tardes de los sábados, entre las 18:00 horas y las 19:00 horas. Serán impartidos por Diego Estebo, Carmen Pintos, Natalia Umpiérrez, Berto Fojo, María Lado e Iván R.

Así, el 15 de noviembre será el turno para el "Obradoiro de Colaxe" con Diego Estebo. El 22 de noviembre se llevará a cabo el taller "Marabillas xiratorias. Xoguetes ópticos", con Carmen Pintos.

Natalia Umpiérrez ofrecerá el 29 de noviembre el "Obradoiro Kamishibai" y Berto Fojo "Debuxo tolo", el 6 de diciembre. Ya el 13 de diciembre, María Lado liderará un taller de "Escrita divertida" y el 20 de diciembre Iván R. cerrará este bis del festival con "Os Carapizza. Autorretrato".