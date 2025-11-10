El Concello de Vigo prosigue con la rehabilitación de la Casa das Artes

El Concello de Vigo ha anunciado la inversión de 200.000 euros para la reforma de la primera planta de la Casa das Artes, avanzando así en su rehabilitación integral.

Este espacio está siendo acondicionado para "albergar la colección de arte gallega más importante de Galicia", con obras de Colmeiro, Laxeiro o Lugrís.

Entre otras intervenciones, se están remodelando las paredes y la iluminación, se ha instalado un sistema de renovación de aire para controlar el grado de humedad de la sala para garantizar la perfecta conservación de las obras de arte y se construirá un aula didáctica.

Estas mejoras se suman a las ya realizadas en la segunda planta y en la cobertura del edificio. El museo exhibirá parte de la colección municipal que está alojada en los bajos del Museo Marco y el resto de la colección permanecerá en la Pinacoteca.