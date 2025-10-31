Arquitectura de Vigo: El COAG organiza una ruta guiada por el escritor Pedro Feijoo

La delegación de Vigo del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) organizará mañana, sábado 1 de noviembre, una ruta por el Vigo histórico de la mano del escritor Pedro Feijoo.

La ruta, bajo el título de "Perseguindo a historia da cidade a través da súa arquitectura", arrancará a las 11:00 horas y el punto de encuentro será el mirador de las ruinas del Castillo de San Sebastián, detrás de la torre del Concello.

El objetivo, según informa el COAG, es conocer y entender de primera mano la arquitectura de la ciudad, desde un punto de vista sociológico e histórico, y cómo el diseño de Vigo es el resultado de los hechos ocurridos durante su historia.

Esta actividad se enmarca en la celebración del I Congreso Ibérico de Educación por la Arquitectura, que se celebrará en Vigo los días 7, 8 y 9 de noviembre, con motivo del 25 aniversario del ProxectoTERRA.