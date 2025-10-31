Mirador del Olivo. Foto: Turismo.gal.

Mirador del Olivo. Foto: Turismo.gal.

Cultura

Arquitectura de Vigo: El COAG organiza una ruta guiada por el escritor Pedro Feijoo

Titulada "Perseguindo a historia da cidade a través da súa arquitectura", se celebrará mañana sábado a partir de las 11:00 horas y el punto de encuentro será el mirador de las ruinas del Castillo de San Sebastián, detrás de la torre del Concello

Te puede interesar: Vigo Secreto: Diez lugares de la ciudad que esconden un escenario literario

Publicada

La delegación de Vigo del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) organizará mañana, sábado 1 de noviembre, una ruta por el Vigo histórico de la mano del escritor Pedro Feijoo.

Todos los planes que no te puedes perder este Halloween 2025 para vivir una auténtica noche de terror

La ruta, bajo el título de "Perseguindo a historia da cidade a través da súa arquitectura", arrancará a las 11:00 horas y el punto de encuentro será el mirador de las ruinas del Castillo de San Sebastián, detrás de la torre del Concello.

El objetivo, según informa el COAG, es conocer y entender de primera mano la arquitectura de la ciudad, desde un punto de vista sociológico e histórico, y cómo el diseño de Vigo es el resultado de los hechos ocurridos durante su historia.

Esta actividad se enmarca en la celebración del I Congreso Ibérico de Educación por la Arquitectura, que se celebrará en Vigo los días 7, 8 y 9 de noviembre, con motivo del 25 aniversario del ProxectoTERRA.