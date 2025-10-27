Vigo ya calienta motores para la segunda edición del Hematofesti: esta será su programación

La segunda edición del Hematofesti, un evento nacido como homenaje al escritor y divulgador Miguel Ángel López, O Hematocrítico, ya calienta motores, con una programación de lujo que se extenderá del 4 al 8 de noviembre.

Tras el éxito de la primera edición, que le valió su inclusión en el informe anual del Observatorio de la Cultura como una de las iniciativas culturales más relevantes del año en España el festival, ideado por la escritora Ledicia Costas, se consolida como una cita única que fusiona humor y literatura infantil en un mismo programa.

Así, la cita contará con figuras destacadas del humor, la literatura, la música y el arte. Entre los invitados sobresalen Ignatius Farray, que liderará una residencia de comedia; Luz Casal, que dialogará sobre economía y cultura; y Teresa Rabal, que recibirá el premio Lenda do Recreo. También formarán parte del programa nombres como Javier Jaén, Bea Lema, Pedro Mañas, Susanna Isern, Yolanda Castaño, Xosé Antonio Touriñán y los grupos musicales Grande Amore, IGMIG y Silvia Superstar, entre otros.

El Hematofesti 2025 ofrecerá una programación intergeneracional que incluye talleres, cuentacuentos y actividades gratuitas dirigidas especialmente al público infantil y familiar. La exposición "Hematocrítico Ilustrado", de Alberto Vázquez, inaugurará además una muestra con originales de los libros infantiles del homenajeado.

Además, servirá también como espacio de encuentro profesional. Bajo el lema "Economía y Cultura: El Binomio Fantástico", se celebrarán mesas redondas y entrevistas en las que participarán artistas, gestores culturales y empresas para debatir sobre el papel de la cultura como motor económico y social. Entre las voces destacadas figuran Luz Casal, Ledicia Costas, Alberto Vázquez, Yolanda Castaño y representantes de compañías como Martín Códax, Deleite o Vialia.

Como colofón, el sábado 8 se celebrará la jornada "Queremos Literatura Infantil", centrada en el álbum ilustrado y coordinada por Eva Mejuto y Montse Pena Presas. El evento incluirá mesas sobre edición, creación y narración oral, así como la entrega del II Premio de Álbum Ilustrado Humor con H, dotado con 5.000 euros, y del premio Lenda do Recreo a Teresa Rabal. El festival cerrará con la lectura de la joven Candela Fernández, ganadora nacional del certamen Pequeños Gigantes de la Lectura, poniendo el broche a una edición que celebra el humor, la creatividad y el espíritu generoso de O Hematocrítico.

Programación

Martes, 4 de noviembre

12:00 horas toda la semana – Queremos Humor! Academia de comedia de Ignatius Farray - Solo para artistas residentes.

18:00 horas – Sesión de cuentos con David Rodríguez [infantil] - Asociación Évame Oroza - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

19:00 horas — Son Fan. Taller de fanzines con Diego Estebo [todas las edades] - MARCO Vigo - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

19:30 horas — Presentación del libro Odio, de Gabriel Romero - Libraría A Klandestina.

19:30 horas – Concierto inaugural de Hematofesti 2025. Presentan Abel Caballero, Ledicia Costas y Alberto Vázquez: Proyección de Las aventuras del príncipe Achmed musicalizada en directo por Caspervek - Auditorio municipal.

Miércoles, 5 de noviembre

18:00 horas – Sesión de cuentos con David Rodríguez [infantil] - Asociación Évame Oroza - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

18:30 horas – Marabillas xiratorias. Taller de xoguetes ópticos con Carmen Pintos [infantil con compañía adulta] - Libraría Cartabón - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

18:30 horas- Economía y cultura: el binomio fantástico: Luz Casal y Ledicia Costas, moderadas por Lucía Aldao - Auditorio del Consorcio de Zona Franca de Vigo

19:00 horas — Son Fan. Taller de fanzines con Diego Estebo [todas las edades] - MARCO Vigo - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

19:30 horas- Artistas calidoscópicos: Bea Lema y Javier Jaén hablan de ilustración y diseño, conducidos por Alberto Vázquez. Presenta Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación - Sede de la Deputación Provincial de Pontevedra en Vigo.

20:00 horas- Presentación del libro Cando o mundo é azul, de Óscar Reboiras - Libraría Cartabón.

Jueves, 6 de noviembre

12:30 horas – Grabación en directo con público de Hora Veintipico (Cadena SER), presentado por Héctor de Miguel - Auditorio Municipal.

17:30 horas - Apertura del Espazo Gaming Nintendo: Conversa entre el periodista Noel Ceballos, la desarrolladora y escritora de videojuegos Concepción González Agulla y el escritor Pedro Mañas - Centro Comercial Vialia.

17:30 a 21:00 horas - Espazo Gaming Nintendo - Centro Comercial Vialia.

18:00 horas – Sesión de cuentos con David Rodríguez [infantil] - Asociación Évame Oroza - Reserva de plazas en www.hematofesti.com.

18:30 horas – Marabillas xiratorias. Taller de juguetes ópticos con Carmen Pintos [infantil con compañía adulta] - Libraría Cartabón - Reserva de plazas en www.hematofesti.com.

19:00 horas — Son Fan. Taller de fanzines con Diego Estebo [todas las edades] - MARCO Vigo - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

19:30 horas- Artistas calidoscópicos: Bea Lema y Javier Jaén hablan de ilustración y diseño, conducidos por Alberto Vázquez. Presenta Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación - Sede de la Deputación Provincial de Pontevedra en Vigo.

19:30 horas – Presentación del libro Como escorrentar un lobo, de Antonio Manuel Fraga - Libraría Librouro.

19:30 horas — Frikeando con dinos. Taller con Rena Ortega [infantil] - Libraría A Klandestina - Reserva de plazas en www.hematofesti.com.

21:30 horas - Hematogala - Auditorio Mar de Vigo - Entradas á venda en www.teuticket.com. Presentada por Xosé Antonio Touriñán y María Lado. Con Grande Amore, IGMIG, Ignatius Farray, Noel Ceballos, Nus Cuevas, Silvia Superstar y Sobria y Serena (Arantxa Treus y Jazmín Abuín).

Viernes, 7 de noviembre

Cultura y economía: o binomio fantástico - Auditorio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

11:00 horas - Saúdo inaugural co Delegado Especial de la Zona Franca, David Regades, y Ledicia Costas

11:30 a 12:30 horas Profesionais del cinema y de la televisión. Noel Ceballos entrevista a Alberto Vázquez, director de cine de animación, y Alejandro Pérez (@thehardmenpath), especialista en cine y efectos especiais.

12:30 a 13:00 horas - Pausa café

13:00 a 14:00 horas - Conversa con empresarios del sector cultural: María Moya (Prodigioso Volcán) y Xosé Antonio Touriñán (Ainé).

16:00 a 17:00 horas - Mesa redonda cos empresarios Jorge Pallarés (Bodegas Martín Códax), Elena Ferro (Eferro), Pedro González (Leite Noso SL), Juan Louro (director de Vialia) y Antonio Temprano Gutiérrez (Delegado de la AEAT en Vigo).

17:00 a 18:00 horas - Vivir de la cultura: Ledicia Costas, Yolanda Castaño y Lucía Aldao.

18:00 a 18:30 horas - Presentación del proxecto M8 por ler, a rede del libro en galego de Fundación Xistral, Ana Cristina Juncal

17:30 a 21:00 horas - Espazo Gaming Nintendo - Centro Comercial Vialia.

18:30 horas — Taller de ilustración Bruxas y dragóns con Bea Gregores y Víctor Mascato [infantil] - Espazo Lector Nobel Calvario - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

19:00 horas — Son Fan. Taller de fanzines con Diego Estebo [todas las edades] - MARCO Vigo - Reserva de plazas en www.hematofesti.com.

19:30 horas — Presentación del libro Cartas na escuridade, de Lois Pérez - Espazo Lector Nobel Calvario.

20:00 horas — Arpilleras. Creación de ilustracións con tecido y fío. Taller con Bea Lema [todas las edades] - Galería Maraca - Reserva de plazas en www.hematofesti.com

21:30 horas — Queremos Humor! Comedy Club con Ignatius Farray y os participantes na residencia de comedia - Vitruvia - Entradas á venda en www.teuticket.com

Sábado, 8 de noviembre

Queremos Literatura Infantil - Sede de la Deputación Provincial de Pontevedra en Vigo. Jornada coordinada por Eva Mejuto y Montse Pena Presas

10:00 horas - Inauguración de la jornada con Luisa Sánchez.

10:15 horas - Juan Senís Siete razones (y alguna más) para leer álbum ilustrado en la infancia (e no solo)

11:00 horas - Editar álbum ilustrado Editoriais Fabulatorio, Triqueta Verde y Planeta Tangerina: Cibrán Rico, Suso Vázquez, Víctor Mascato y Bernardo P. Carvalho

12:30 horas - Contar y cantar álbum ilustrado. Felipe Díaz Valle-Caxoto y Charo Pita

13:15 horas - Leer y crear álbumes para la juventud Andrea de la Torre y Concha Pasamar

16:00 horas - Incluir tamén desde el álbum. ContAZ (contar álbum en lengua de signos), Alicia Suárez (col. Makakiños, Autismo), Susana Suniaga (álbum sin palabras)

17.00 horas - Crear álbum ilustrado hoy. Susanna Isern, Bea Gregores y Blanca Millán

19:00 horas – Acto de entrega del II Premio de Álbum Ilustrado Humor con H

19:30 horas - Acto de entrega del Premio Lenda do Recreo a Teresa Rabal. Entrega el premio el Lenda do Recreo 2024, Manuel Bragado

20:00 horas – Actuación musical de Lucía Aldao junto a Candela Fernández (ganadora de final de Pequeños Gigantes de la Lectura na Feira del Libro de Madrid 2025)