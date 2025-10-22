El videojuego gallego da un paso de gigante para formar parte del patrimonio cultural de Galicia

Cualquier persona que acuda a una biblioteca para buscar un libro, lo podrá localizar gracias a la información guardada en sus archivos, los registros bibliográficos que incluyen datos como el autor, el título y el tema sobre el que versa. Lo mismo se puede hacer con las películas y pronto se podrá hacer con los videojuegos gallegos.

Será gracias al convenio firmado por la Biblioteca de Galicia y la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, con el que se inicia un proyecto de largo recorrido cuyo objetivo es garantizar la preservación, catalogación y divulgación de las creaciones de esta industria cultural y creativa.

"La aparición de la Biblioteca en este escenario es importante por varias razones; supone el reconocimiento a un trabajo que hemos llevado a cabo desde el MUVI desde hace años para dar valor a los videojuegos relacionados con Galicia y que el videojuego gallego forme parte de manera oficial del patrimonio cultural gallego", explica Galo Martínez, uno de los cofundadores del Museo do Vídeoxogo (MUVI), situado en Cangas.

Así, desde la Biblioteca de Galicia ponen en común un debate que se tiene a diario en el MUVI: ¿qué es el videojuego gallego?: "Los hechos en Galicia, los que están en gallego, los que están ambientados aquí, los que tienen algún desarrollador gallego", enumera Galo sobre esta cuestión.

"Está en constante debate, por eso queremos que personas, empresas y entidades pertenecientes o relacionadas con este sector no se queden fuera; es un debate que queremos hacer lo más amplio posible", añade. "Hay muchas situaciones diferentes y queremos que entren todas a través de un diálogo en el que participen los que forman parte del sector", señala el cofundador del MUVI, que incide en la importancia de que las universidades aporten, en este caso, no sólo su experiencia en el campo del videojuego, sino también en el cultural y patrimonial.

"Preservarlo en toda su magnitud"

Este paso para el videojuego gallego es importante porque "forma parte de la cultura", y así lo reconoce la Biblioteca de Galicia apoyando el depósito legal y sumándose a este debate para "preservarlo en toda su magnitud, con los elementos culturales que lo rodean, igual que ocurre en la literatura", puntualiza Jacobo Martínez, el otro cofundador del Museo do Videoxogo.

Creado en febrero de 2019, el MUVI ha ido recorriendo un camino en el que cada paso ha costado, pero se ha solventado con éxito. Entre sus hitos están el de la creación de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, en el que Jacobo y Galo están acompañados por otros patrones; y lograr la integración en el Sistema Galego de Centros Museísticos.

Ahora, se suma este acuerdo con la Biblioteca de Galicia, que pone sobre la mesa su experiencia y capacidad técnica en materia de conservación y descripción documental, mientras que desde el MUVI, entidad de referencia para el estudio y catalogación de los videojuegos hechos en gallego, por gallegos o vinculados de algún modo a Galicia, se aportará la primera base de datos sobre el videojuego gallego, elaborada por la entidad desde 2019.

Fases

A partir de este momento, arranca un proceso de varias fases y que se irá llevando a cabo a lo largo de los próximos años. En primer lugar, el MUVI trabajará para adecuarse a los estándares de trabajo de la Biblioteca, adaptando su base de datos, en la que siguen trabajando, para que cumpla los requisitos de catalogación, al igual que ocurre con los libros o películas.

En el siguiente paso, entra en juego la industria del videojuego gallego para acordar cómo será ese procedimiento para archivar y trabajar con el depósito legal; aquí, el MUVI tendrá un papel de interlocutor entre el sector y la Biblioteca. Así, la base de datos se irá actualizando para que desde la entidad gallega dispongan de información actualizada e ir avanzando para que, poco a poco, esta gran base de datos sea más fácilmente consultable.

Así, la Biblioteca de Galicia aplicará su conocimiento en documentación y control bibliográfico para garantizar descripciones completas y normalizadas que faciliten la incorporación de los videojuegos a su catálogo y al de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia.

El objetivo es la conservación interactiva del videojuego gallego tanto físico como digital y garantizar la estabilidad y continuidad de unos fondos que, por su naturaleza tecnológica, requieren métodos específicos de preservación a largo plazo, dentro de un marco institucional capaz de asegurar su permanencia y acceso futuros.

Desde 1986 hasta hoy

Exposición "The Wall" en el Museo do Videoxogo de Cangas MUVI Cangas do Morrazo

Ahondando en la historia del videojuego gallego, la línea temporal arranca en 1986, con The Wall, una obra creada para MSX por el ourensano Álex González, que desde el MUVI reconocen que se ha convertido en un gran descubrimiento tras revelar su autoría.

De este punto inicial, hay que trasladarse por los últimos años de la década de los 90 y principios del siglo XXI, con títulos como O Bicho, O Misterio das 7 pezas o A Aventura Máxica de Merliño. Es ya a partir de 2010, cuando la industria gallega comienza a sacar videojuegos de manera más habitual.

Proyecto pionero por su mirada regionalista

Este proyecto es pionero en Galicia, pero en lo que destaca, y así ha llamado la atención desde fuera de Galicia e incluso de España, es en el concepto regionalista desde el punto de vista cultural, ya que no sólo consiste en poner en valor el videojuego en sí, a los creadores y desarrolladores, sino que se amplía el foco a los elementos consustanciales a la cultura gallega que lo rodean.

El videojuego es pieza fundamental e imprescindible de la cultura gallega de las últimas décadas, algo que desde el MUVI siempre han defendido y divulgado, y que ahora encuentra un reconocimiento oficial.

"Para nosotros, como institución, fue una sorpresa. Fue algo espectacular contar con el reconocimiento de una institución como la Biblioteca de Galicia y la confianza en nuestros métodos", reconocen Jacobo y Galo, que destacan que ha sido un trabajo en el que han participado patronos de la Fundación y voluntarios del propio MUVI: "Llegar hasta aquí sin el trabajo de todos sería imposible".

Una recompensa que no es de un día para otro: "Hemos dado muchos pasos, y es el reconocimiento a todo el trabajo y la dedicación de estos años".

Pero desde el MUVI reconocen que no quieren que esto sea un hito definitivo para la institución. En el horizonte vislumbran un objetivo a gran escala: la creación de un gran museo del videojuego gallego.