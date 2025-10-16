Un funcionario localiza la declaración de herederos de Castelao, que irá al Archivo de Pontevedra

Foto de grupo en el ingreso de Castelao en la Real Academia Galega. Arquivo Real Academia Galega

Un funcionario localizó el expediente de declaración de herederos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao durante la reordenación de fondos del antiguo archivo judicial de gestión del juzgado de primera instancia número 1 de Pontevedra. Así lo explicó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El documento será entregado hoy, en un acto especial en el citado juzgado, al Archivo Histórico Provincial de Pontevedra.

A raíz del hallazgo, el órgano judicial emitió un acuerdo gobernativo en el que se acordó la transferencia del expediente al archivo por su "interés histórico, social y cultural".